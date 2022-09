Vernieuwde Volkswagen Golf krijgt enorm infotainmentscherm

Het is bijna drie jaar geleden dat Volkswagen de huidige generatie van de Golf presenteerde en dus heeft het management in Wolfsburg zich al lang en breed gebogen over een gemoderniseerde versie. Op deze foto's is de vernieuwde Volkswagen Golf te zien, al merk je daar vanbuiten nagenoeg niets van. Wel kunnen we je al het vernieuwde interieur van de gefacelifte Golf laten zien.

Volkswagen trok in oktober 2019 het doek van de huidige achtste generatie Golf. Over een kleine maand is de Volkswagen Golf dus drie jaar oud en dat betekent dat het niet lang meer zal duren voordat we meer van de vernieuwde Golf te zien krijgen. Op deze spionagefoto's zien we een wit testexemplaar van de aangescherpte Golf, al is er van uiterlijke aanpassingen nog geen sprake. Zeer waarschijnlijk wordt de concurrent van auto's als de Ford Focus, Peugeot 308 en Opel Astra wel op visueel vlak aangepakt, al kunnen we je vooralsnog alleen laten zien wat er in het binnenste van de auto gaat veranderen.

Onze fotograaf wist de lens van zijn camera namelijk op het interieur van deze witte Golf te richten, met een aantal interessante foto's als resultaat. In het met kabeltjes, snoertjes, draadjes en schakelunits afgeladen interieur van dit prototype is namelijk te zien dat de Volkswagen Golf een aanzienlijk groter infotainmentscherm krijgt. Net als de huidige schermen waarmee de Golf is te krijgen staat het nieuwe exemplaar midden op het dashboard. Wel is het aanzienlijk groter dan de tot 10-inch exemplaren die je nu van de Golf kent.

Wat Volkswagen verder voor de Golf allemaal in petto heeft, wordt ongetwijfeld de komende maanden duidelijk. We verwachten namelijk dat het testwerk met de gefacelifte Golf alleen maar uitgebreid zal worden, met concretere prototypes op de weg als logisch gevolg.