Eerste volledig elektrische Lincoln komt in 2022

De elektrische Lincoln komt ook vast in beeld, maar veel verder dan ‘een lincoln’ met een doorlopende ledstrip komen we daarmee niet. ‘Embrace Lighting’, noemt Lincoln die modieuze strip, ofwel ‘omhelzingsverlichting'. Dat snijdt hout. Een korte opheldersessie in Photoshop levert een typisch Lincoln-front op, inclusief de kenmerkende grille. Die lijkt in dit geval echter afgesloten, net als de grille-achtige vorm op de Mustang Mach-E.

Geen toeval, want de kans is groot dat deze elektrische Lincoln op die Mustang is gebaseerd. Ford kondigde eerder al aan dat de Mach-E een Lincoln-broertje krijgt en dat is natuurlijk ook gewoon heel logisch. De technische basis is er al, een relatief compacte SUV past uitstekend in Lincolns line-up en zo kan het chique Ford-broertje eenvoudig aan z’n eerste EV komen. Wel krijgt de Lincoln een geheel eigen koets, zoals dat ook het geval is met door een brandstofmotor aangedreven exemplaren.

De eerste elektrische Lincoln komt volgend jaar op de markt. Passend, want dan viert het merk ook z’n honderdste verjaardag.

Lincoln geeft ook vast een inkijkje in een toekomstig interieurconcept, al lijkt dat woonkamer-achtige geheel nog echte toekomstmuziek. Met name het ingekleurde beeld hoort duidelijk bij een grotendeels autonoom rijdende auto en op dat vlak is er ook concreet nieuws te melden. Lincoln belooft namelijk dat het binnenkort Lincoln ActiveGlide lanceert. Dat is een verregaande ‘hands-free’ rijassistent die ongetwijfeld bedoeld is om Cadillacs hoog aangeschreven SuperCruise van repliek te dienen.