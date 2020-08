Cadillac start elektrisch offensief met Lyriq concept-car

Eerder werd al bekend dat Cadillac het elektrische paradepaardje van General Motors (GM) zou moeten worden. Een zware taak voor het iconische Amerikaanse merk, vooral gezien het feit dat nog geen enkel model van een stekker was voorzien. Met deze wulpse Lyriq concept-car laat Cadillac zien wat het in huis heeft op het gebied van EV’s. Zoals vaker bij elektrische auto’s zijn dan vooral de ogen op de techniek gericht, dus laten we dat eerst belichten. De Lyriq staat op GM’s nieuwe generatie modulaire platform die speciaal voor elektrische auto’s in het leven is geroepen. Over de kracht van de elektromotoren wordt niet gesproken, maar het nieuwe accusysteem zou goed moeten zijn voor 100 kWh. Cadillac belooft een actieradius van “meer dan 300 mijl” (482 km) voor de in beginsel achterwielaangedreven SUV. Een sportievere vierwielaangedreven configuratie wordt bij de beloofde productieversie optioneel leverbaar.

De Cadillac kan overweg met een DC-snellader tot 150 kW. Aan een reguliere lader kan tot 19 kW worden geladen. Verder stopt Cadillac op het gebied van autonome technieken het Super Cruise-systeem in de Lyriq. Bij dit stukje autonome techniek kan de bestuurder zijn handen los van het stuur houden op meer dan 320.000 geschikt bevonden snelwegkilometers.

Wie zich nogal bekeken voelt door de neuspartij met de immense grille, kan maar beter snel aan het beeld wennen. Cadillac zegt met gepaste trots dat dit het nieuwe gezicht voor de volgende generatie EV’s wordt. Het is in zeker zin een doorontwikkeling van de huidige neuspartijen, zoals die op de laatst vernieuwde Escalade prijkt. De rechtopstaande lichtbalk met leddagrijverlichting komt bijvoorbeeld bij beide auto’s terug. Het formaat van de gestreepte grille is echter veel groter dan bij Cadillacs die we tot nu toe kennen. Bij de concept-car wordt ook daar druk met led-verlichting gewerkt, net als bij bijvoorbeeld bij het centrale logo, maar het is nog niet duidelijk of dit de productielijn gaat halen. De koets van de Lyriq is verder gestroomlijnd getekend en komt uit bij een fraaie kont met opmerkelijke verlichting. Al ver in de C-stijl aan de zijkant begint de lichtbalk die als achterlicht dient. Met rechte hoeken en vouwen loopt deze helemaal door over de achterklep van de Lyriq. Iets lager en aan weerszijde van de achterkant komt daarbij nog een extra lichtbalk die wederom rechtopstaand getekend is. Het laadpunt wordt achter een groot paneel bij de voorwielen verstopt.

Als concept biedt de Lyriq ruimte aan vier inzittenden. De vier luxe zetels worden aan de achterkant met hout afgewerkt en zijn verder van leer voorzien. Tussen de achterstoelen zit een ophoging met daarin een scherm waarmee de achterpassagiers allerlei voorzieningen kunnen bedienen. De bestuurder heeft een breed scherm van 33-inch voor zich. Met een centrale draaiknop tussen de voorpassagiers kan van alles ingesteld worden. De auto wordt verder, zoals bij het stuur, met luxe materialen afgewerkt.

Cadillac houdt nog even in het midden wanneer het met de productieversie van de Lyriq komt. Als de auto daadwerkelijk verschijnt kan dat ook voor Europa interessant zijn, aangezien Cadillac hier formeel nog altijd aanwezig is.