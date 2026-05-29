Ferrari Luce
 
Koers Ferrari veert op en merk zegt orders Luce te krijgen

‘Bestaande en nieuwe klanten’

Ferrari was donderdag een stevige winnaar op de beurs in Milaan na geruststellende woorden van topman Benedetto Vigna. Hij verklaarde dat er al bestellingen binnen zijn voor het eerste volledig elektrische model van het Italiaanse bedrijf. Eerder deze week kreeg de beurskoers nog een knauw na een golf aan kritiek op de gepresenteerde Ferrari Luce die 550.000 euro kost.

Ferrari sloot 3,5 procent in de plus. Dinsdag ging het aandeel nog ruim 8 procent omlaag. De eerste elektrische auto van de autofabrikant uit Maranello betekent een grote breuk met Ferrari's sportwagens met verbrandingsmotoren. Vandaar dat de vele kritiek op het uiterlijk van de wagen pijnlijk is voor de onderneming. Voormalig voorzitter Luca Cordero di Montezemolo mengde zich zelfs in de discussie en zei dat de Luce een legende in de autowereld dreigde te vernietigen.

Vigna stelde tijdens een evenement in Modena echter dat er al interesse is. "Kijk naar de mensen die ons schrijven, de mensen die bestellingen plaatsen", zei hij. "Sommigen zijn bestaande klanten en anderen zijn nieuw."

