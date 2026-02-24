Van alle nieuwe auto's die er in januari in de Europese Unie zijn geregistreerd, was 20 procent een volledig elektrische. Dat en meer blijkt uit een analyse door AutoWeek van de cijfers van brancheorganisatie ACEA.

De Europese automarkt is 2026 niet fantastisch begonnen. In de eerste maand van dit jaar zijn er in de Europese Unie 799.625 nieuwe auto's geregistreerd. Dat zijn er 3,9 procent minder dan de 831.945 nieuwe auto's die in januari 2025 op kenteken gingen. Van die bijna 800.000 auto's waren er zo'n één op de vijf een volledig elektrische. We hebben het over 154.230 exemplaren. Dat waren er maar liefst 24,2 procent meer dan in januari 2025. Toen waren EV's nog goed voor een aandeel van zo'n 15 procent. In januari 2021 was pas 8,6 procent van alle in de EU geregistreerde nieuwe auto's een EV.

Dat zo'n 20 procent van alle auto's die in januari in de EU zijn geregistreerd een volledig elektrische waren, betekent ook dat zo'n 80 procent een verbrandingsmotor had. Opnieuw zien we dat het marktaandeel van hybrides toeneemt, onder meer doordat er steeds meer mild-hybride auto's worden verkocht. Bijna 40 procent van alle nieuwe auto's, had een hybride of mild-hybride aandrijflijn. De toename van het marktaandeel van hybrides gaat ten koste van dat van traditionele niet-geëlektrificeerde benzineauto's. Het marktaandeel van diesels blijft dalen, terwijl het aandeel van plug-in hybrides juist weer iets is toegenomen.

Registratie nieuwe auto's in de Europese Unie naar type aandrijflijn - januari 2026