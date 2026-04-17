Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Snelweg A10 (ANP)
 
Nieuws

Een meerderheid van de Nederlanders is voor kilometerheffing

Autobelasting

Lars Krijgsman
Betaal je liever motorrijtuigenbelasting volgens het systeem dat nu bestaat, of betaal je liever per gereden kilometer? Het merendeel van de Nederlanders ziet het liefste optie twee: een kilometerheffing.

Het kabinet buigt zich momenteel over de mogelijkheid om tijdelijk de motorrijtuigenbelasting voor auto's op grijs kenteken te verlagen als tegemoetkoming voor de torenhoge brandstofprijzen. Over die motorrijtuigenbelasting moeten we het hebben. Uit een onder 1.052 Nederlanders uitgevoerd onderzoek in opdracht van Wegenvignetten.nl blijkt dat het grootste deel wil dat de motorrijtuigenbelasting plaatsmaakt voor een systeem waarbij je per gereden kilometer betaalt, in plaats van een vast bedrag per jaar dat gebaseerd is op het gewicht, de brandstofsoort en de provincie waarin je woont.

43 procent van de ondervraagden zegt de voorkeur te geven aan kilometerheffing, terwijl 34 procent het huidige systeem wil behouden. Slechts 11 procent prefereert de mrb-herziening die in het coalitieakkoord staat, waarbij het tarief gekoppeld is aan het formaat van de auto.

Welk systeem van autobelasting geniet jouw voorkeur? En waarom? Laat het weten in de reacties.

Lezersreacties (78)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.