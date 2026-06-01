De prijzen aan de pomp zijn nog altijd hoog. Toch dalen de prijzen van benzine en diesel al enige tijd. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine is in een week met bijna 10 eurocent gedaald.

De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E10) ligt op €2,548. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers, dat de gemiddelde landelijke adviesprijs berekent op basis van de prijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen die in Nederland actief zijn. Zo'n €2,55 per liter is nog altijd niet mals, maar inmiddels is er al een week sprake van een daling.

Op 22 mei lag de gemiddelde landelijke adviesprijs nog op €2,639, nipt onder de recordprijs van €2,646 per liter die op 6 mei werd bereikt. In ongeveer een week tijd is de landelijke adviesprijs met zo'n 10 cent per liter gedaald.

De dieselprijs zakt ook al enige tijd. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel ligt op €2,381. Dat is bijna 12 cent lager dan een week geleden. Op 8 april bereikte de gemiddelde landelijke adviesprijs van diesel met €2,819 per liter een record.

Derk Foolen - Product Specialist Tanken bij United Consumers - geeft aan dat de daling van de olieprijs door hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog de voornaamste reden van de prijsdaling is. Het prijsverloop blijft daarbij lastig te voorspellen. "Zolang de hoop op een akkoord daar is, zal de olieprijs stabiel blijven of dalen. Dit kan ervoor zorgen dat de brandstofprijzen kan blijven zakken. Echter, wanneer de onrust oplaait, zal de olieprijs weer stijgen en dat gaan we dan ook direct merken aan de pomp," aldus Foolen.