Het kabinet komt maandag met een pakket aan maatregelen om de gevolgen van de oorlog in Iran te verzachten. Daarin zit een verhoging van de onbelaste kilometervergoeding, een lagere wegentaks voor bestelbusjes en geld voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen.

De economische gevolgen van de oorlog in Iran zijn al stevig voelbaar en het kabinet broedt daarom al weken op mogelijke maatregelen om die gevolgen te verzachten. Maandag presenteert het kabinet een ‘steunpakket’ met in ieder geval deze drie maatregelen, zo bevestigen Haagse bronnen berichtgeving van De Telegraaf en de NOS. Al melden bronnen ook dat dit ‘niet zo groot zal zijn als ten tijde van corona’.

De maatregelen mogen vooralsnog niet meer dan 1 miljard euro kosten, zo is dinsdagochtend afgesproken in een vooroverleg tussen verschillende ministers. Dat is omdat we nu als Nederland in scenario ‘geel’ zitten. Ofwel: erg vervelend, maar nog zeker niet code rood.

Geen verlaging accijns op brandstof

In het pakket zit een verhoging van de belastingvrije reiskostenvergoeding. Die staat nu op 23 cent en het kabinet wil daar een paar cent bovenop doen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Een algemene verlaging van accijns op benzine en diesel komt er in ieder geval niet. Zo’n tegemoetkoming is duur (een accijnsverlaging van 10 cent kost de schatkist 1 miljard euro) en te ongericht, melden bronnen aan deze site.

Wel wil het kabinet aan andere knoppen draaien om burgers wat tegemoet te komen. Zo kunnen ondernemers met een grijs kenteken, dus met bestelbusjes, een lagere wegenbelasting verwachten, die zou gelden tot eind van dit jaar.

Hulp bij isoleren huis

Voor mensen die hun energierekening niet kunnen betalen tuigt het kabinet een energienoodfonds op. Ook wordt 50 miljoen euro uitgetrokken voor de armste huishoudens en komt er een potje om huizen beter te isoleren. Deze maatregelen helpen mensen in nood gericht, zo is het idee, en drijven de inflatie zo min mogelijk op.

Vrijdag wordt het pakket besproken in de ministerraad. In het weekend zal minister van Financiën Eelco Heinen met verschillende oppositiepartijen in gesprek gaan om te kijken wat zij van het pakket vinden. Maandag wordt het plan gepresenteerd.