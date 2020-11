De auto's waarin Sean Connery als James Bond reed

1. Aston Martin DB5

Deze lag voor de hand natuurlijk. Denk je aan James Bond, dan denk je aan de Aston Martin DB5. Connery reed in twee films met de Aston: Goldfinger en Thunderball. In Goldfinger verscheen de DB5 voor het eerst op het witte doek. Uiteraard was de stijlvolle coupé door Q voorzien van de nodige gadgets, waaronder machinegeweren, kraaienpoten, een gepantserd schild achter de achterruit en een schietstoel. Tijdens de opnames van Goldfinger is ook de bovenstaande iconische foto gemaakt op de Furkapas in Zwitserland, waar Bond achter de Rolls-Royce Phantom III van Auric Goldfinger aan zat. Helaas brengt de DB5 het er in Goldfinger niet heel goed vanaf: uiteindelijk crasht de geheim agent de DB5 tegen een muur en heeft zijn vijand hem te pakken.

2. Toyota 2000 GT Cabriolet

Strikt genomen was de 2000 GT niet van James Bond zelf, maar van Aki, de Japanse dame die hem in de film You Only Live Twice tot twee keer toe het leven redde en later op tragische wijze aan haar einde kwam. Er deed zich alleen een probleem voor, want Connery paste niet in de dichte 2000 GT. Daarom werd in eerste instantie het plan opgevat om er een Targa van te maken. Dat bleek er op beeld niet echt goed uit te zien, omdat de lange Schot met zijn hoofd boven het dak uit stak. Daarom besloot Toyota om speciaal voor de film twee cabrio's te maken. Het dak was echt nergens meer aanwezig, want men nam niet de moeite om een opvouwbaar dak in de kofferbak van de 2000 GT te stoppen. Deze versie van de 2000 GT is dus een absolute zeldzaamheid, maar de dichte 2000 GT is dat met 351 gebouwde exemplaren net zo goed. Het mag geen geheim heten dat daar een bijbehorend prijskaartje aan vast zit.

3. Sunbeam Alpine Series II

De DB5 was niet van meet af aan de auto van James Bond. Sterker nog, Goldfinger - de eerste film waarin de Aston Martin figureerde - was pas de derde Bondfilm in de reeks. In de allereerste film, Dr. No uit 1962, bewoog Connery zich voort in een Sunbeam Alpine Series II. Uiteraard betrof het wel een in Engeland geproduceerde auto. De Sunbeam was getooid in een lichtblauwe lak en moest 007 uit de brand helpen toen hij in een hinderlaag werd gelokt door Miss Taro, een vijandelijke spionne. Al snel wist hij zijn achtervolgers af te schudden, die door een inschattingsfout in het ravijn belandden. Heel snel was de Sunbeam overigens niet: het cabriootje beschikte over een 80 pk sterke 1,6 liter viercilinder lijnmotor, waarmee hij in 13,6 seconden naar de 100 km/h spurt en een topsnelheid van net geen 160 km/h kon behalen. In de jaren 60 waren dit relatief prima waarden.

4. Bentley 'Mark IV'

Ook in zijn tweede Bondfilm, From Russia With Love uit 1963, reed Connery in een ander Engels merk: Bentley. Alleen, er bestaat niet zoiets als een 'Bentley Mark IV. Vermoedelijk is het een verzinsel van Ian Fleming, de schrijver uit wiens pen het personage van James Bond was ontstaan. In de film rijdt Connery met een Bentley 3½ Litre Drophead Coupe uit 1935, gebouwd door Park Ward. In die tijd hadden Bentleys nog geen standaard ontwerp, maar kon de klant zelf een coachbuilder kiezen om zijn auto naar wens vorm te geven. De auto is te zien wanneer 007 aan het picknicken is met zijn vriendin en MI6 hem via de autotelefoon - zeer ongebruikelijk in 1963 - oproept om naar kantoor te komen. Die telefoon was overigens de enige gadget die in de Bentley te vinden was. In de film Goldfinger vraagt 007 nog aan Q waar de Bentley is, maar de gekke wetenschapper antwoordt dan dat die 'zijn beste tijd heeft gehad', om Bond vervolgens te voorzien van de iconische Aston Martin DB5.

5. Ford Mustang Mach 1

Na 'You Only Live Twice' was Connery even klaar met James Bond, maar in 1971 keerde hij toch nog een keer terug als de flamboyante geheim agent in de film Diamonds Are Forever. In Las Vegas bestuurt 007 de Mustang Mach 1 van Bondgirl Tiffany Case en moet hij ontsnappen aan de lokale politie. Uiteindelijk doet Bond dit door op twee wielen een steegje in te rijden, waarna hij zijn weg rustig kan vervolgen. De Mustang Mach 1 wijkt natuurlijk af van de rest van het lijstje door zijn Amerikaanse roots. In de film rijdt Connery met de laatste facelift van de eerste generatie Mustang, die van 1971 tot 1973 in productie was. De Mustang groeide met deze facelift behoorlijk en kwam ook ongeveer 363 kg aan. Hierdoor was de Ford meer een GT dan een sportauto, een beslissing die liefhebbers van het model heftig bekritiseerden. Gelukkig kon James Bond de auto er in de film nog goed uit laten zien.