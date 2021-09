Land Rover Defender in speciale James Bond-uitvoering

De vorige Land Rover Defender heeft in menig actiefilm in letterlijke zin een rol gespeeld en ook voor de actuele generatie Defender is een flinke rol weggelegd. Het model treedt op in de aanstaande James Bond-film No Time To Die. Om dat te vieren komt Land Rover met een speciale editie van de dikste Defender die je kunt kopen, de V8.

Land Rover gaat in totaal 300 zogenoemde Bond Editions van de Defender 90 en 110 maken. De Bond Edition is een door Land Rovers SV Bespoke-afdeling samengestelde variant op basis van de oppermachtige Defender V8. Inderdaad, het type met de 525 pk en 625 Nm sterke 5.0 liter V8 met supercharger.

De James Bond Edition is geïnspireerd op de Defenders die in de aanstaande James Bond-film No Time to Die in actie komen. Vanbuiten herken je de auto onder meer aan de wel heel sinistere verschijning. De James Bond Edition heeft onder meer het Extended Black Pack, waarmee alles dat in het zwart uit te voeren valt ook in die 'kleur' is uitgevoerd. De speciale Defenders staan op 22-inch groot Luna Gloss Black-lichtmetaal waarachter zich Xenon Blue gespoten remklauwen schuilhouden. Achterop zit een James Bond-logo, dat je ook ziet op het opstartscherm van het infotainmentsysteem en in de instapverlichting.

Land Rover vraagt € 218.428 voor de Defender 90 V8 James Bond Edition. Voor de Defender 110 in James Bond-trim ben je € 223.837 kwijt. Een reguliere Defender 90 V8 wisselt vanaf €207.658 van eigenaar, de Defender 110 V8 kost minimaal € 213.067. No time to die of No time to waste? Overigens is Land Rover in de op stapel staande 25ste Bond-film goed vertegenwoordigd. Zo komen er niet alleen Defenders, maar ook twee Range Rovers Sport SVR, een Range Rover Classic en een verre voorvader van de Defender, een Series III, in de film voorbij.