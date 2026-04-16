'Dure brandstof kan heel verschillend uitpakken per gezin'

De effecten van hogere brandstofprijzen door de Iranoorlog voor huishoudens met lagere inkomens kunnen sterk verschillen. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport over de economische gevolgen van het conflict.

In doorsnee lijken de gevolgen beperkt, maar in bepaalde scenario's kunnen grootverbruikers van de auto in deze inkomensgroep dit jaar €1.000 duurder uit zijn. Het CPB onderzocht de mogelijke economische gevolgen van de Iranoorlog aan de hand van drie scenario's. Daarbij nam het planbureau verwachtingen op de olie- en gasmarkten als uitgangspunt, plus twee scenario's waarbij de energieprijzen tijdelijk of voor langere tijd hoger zijn.

In het scenario met de marktverwachtingen stijgen de brandstofkosten voor huishoudens met lagere inkomens in het bezit van een auto in doorsnee met €200 in 2026. Als de olieprijzen tijdelijk of voor een langere periode hoger liggen, kan dat oplopen tot respectievelijk €300 en €325.

Maar de huishoudens uit deze groep die veel kilometers maken met de auto kunnen de brandstofkosten dit jaar met €700 zien oplopen als de olieprijzen zich ontwikkelen volgens de marktverwachtingen. Dat kan oplopen tot ruim €1.000 in de scenario's als de energieprijzen tijdelijk of voor een langere periode hoger blijven. Daarnaast is er een "aanzienlijke groep kleingebruikers, van wie de lasten mogelijk met slechts €1 tot €2 per maand" zullen stijgen.