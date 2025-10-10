Ga naar de inhoud
Duitse bondskanselier wil EU-uitstootmaatregel auto's versoepelen

BMW 2-serie Active Tourer vs. Mercedes B-klasse

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft beloofd er alles aan te doen om een Europese maatregel voor minder CO2-uitstoot door auto's te versoepelen. De EU heeft het doel om nieuwe auto's en bestelwagens in 2035 geen CO2 meer uit te laten stoten.

Tegen het einde van dit jaar wordt opnieuw naar het EU-doel gekeken vanwege hevige tegenstand van autofabrikanten. "Als het aan mij ligt, en ik zal er alles aan doen om dit te bereiken, komt er in 2035 geen harde vermindering", zei hij donderdag na een top in Berlijn met vertegenwoordigers uit de Duitse auto-industrie. Die werd gehouden om te praten over de problemen in de sector, zoals afzwakkende verkopen, forse concurrentie uit China, wereldwijde handelsspanningen, banenverlies en hoge kosten.

Merz zei dat de overgang naar elektrisch rijden blijft doorgaan, maar dat de industrie hiervoor wel tijd nodig heeft.

