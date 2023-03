Dodge Challenger SRT Demon 170: 1.040 pk!

Het leek zo duidelijk: met een serie uitzwaaimodellen is het eindelijk klaar voor de Dodges Charger en Challenger, die de Amerikaanse muscle-car-scene al jaren domineren. Niets blijkt minder waar, want deze Dodge Challenger SRT Demon 170 overtreft alle eerdere versies.

De aller-krachtigste auto in de Hellcat-reeks van Dodge was tot nu toe de Dodge Challenger Demon. Die dragracer voor de straat kreeg af-fabriek omgerekend 851 pk (840 hp) mee en verpulverde daarmee dus niet alleen zijn concurrenten, maar ook de reguliere Hellcats uit de Dodge-stal. De Demon is sinds modeljaar 2019 niet meer leverbaar. Sindsdien mag de Dodge Challenger SRT Super Stock, een versie met een nog altijd niet misselijke 818 pk, zich de krachtigste Dodge noemen. Tot nu toe, tenminste!

Dit is namelijk de Dodge Challenger SRT Demon 170, waarbij dat getal onder meer verwijst naar de C170-‘crate engine’ waarmee dit monsterlijke blok de basis deelt. Het verwijst ook naar de ethanolrijke brandstof die moet worden gebruikt om het maximale vermogen eruit te krijgen. Dankzij een gigantische en speciaal voor deze auto aangepaste supercharger en onder meer een aangepaste gasklep komt de auto in het gunstigste geval tot 1.025 Amerikaanse pk’s, ofwel 1.040 pk in onze termen. Het koppel ligt met 1.281 Nm op een minstens zo indrukwekkend niveau en ja, dat gaat allemaal naar de achterwielen. Dankzij superplakkerig en 315-breed rubber moet het sprintje naar 60 mijl per uur, 96 kilometer per uur, in 1,66 tellen (!) achter de rug zijn.

De Demon 170-versie van de Challenger komt in een beperkte oplage beschikbaar, maar die oplage is met 3.300 stuks best groot. 3.000 exemplaren zijn officieel voor de Verenigde Staten, de resterende 300 voor Canada. Ongetwijfeld verschijnen er ook wat op Europese wegen, via (grijze) importeurs die weten dat er ook hier wel een kleine markt voor is. Met de heftigheid van een standaard Hellcat in het achterhoofd, is het prestatiepotentieel van deze 170-variant bijna niet te bevatten.

Binnenkort zou het trouwens echt helemaal over en uit moeten zijn met de Challenger en Charger, die in de basis al zo'n vijftien jaar meegaan. Als opvolger staat een nieuwe Charger klaar, die ondanks die naam een coupé-koets heeft. De nieuwe Dodge Charger is uiteraard elektrisch, wat (lichtpuntje!) wel heel goed bij die naam past.