Toyota heeft de wind in de zeilen. Zo sterk zelfs, dat het in Europa zijn verkooprecord heeft verbroken. Dit zijn in Europa de populairste modellen van Toyota en Lexus.

In september bleek al dat Toyota een heel voortvarend 2025 heeft. In tegenstelling tot merken als Nissan en Mazda zag Toyota zijn wereldwijde verkopen over de eerste acht maanden van dit jaar toenemen. Toyota Motor Europe - de Europese tak van Toyota - belicht nu hoe het de afgelopen negen maanden in Europa is gegaan. Lang niet gek, zo blijkt. Toyota heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Europa dan ook een verkooprecord gebroken.

Toyota en Lexus verkochten in de eerste negen maanden van dit jaar in Europa samen 930.452 auto's. Dat waren er 2 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Van die ruim 930.000 auto's was uiteraard het gros een Toyota. 865.401 stuks, om precies te zijn (93 procent). De ruim 65.000 auto's die Lexus in de eerste drie kwartalen van dit jaar in Europa verkocht, zijn ook het vermelden waard. Niet eerder waren dat er namelijk zoveel. 77 procent van de verkochte auto's van Toyota en Lexus hadden een geëlektrificeerde aandrijflijn.

De populairste nieuwe Toyota was de Yaris Cross. Daarvan gingen er in de eerste negen maanden van dit jaar in Europa 151.494 stuks over de toonbank. Van de Yaris zijn in dezelfde periode 129.085 stuks verkocht. De Corolla-familie - inclusief de Corolla Cross- was goed voor 116.406 verkochte exemplaren. De C-HR schopte het tot 109.143 verkochte auto's. De Toyota Aygo X - die onlangs een compleet nieuwe aandrijflijn kreeg - noteerde over de eerste drie kwartalen van dit jaar 76.057 verkochte exemplaren achter zijn naam.

De kleinste Lexus is ook de populairste Lexus. We hebben het dan natuurlijk over Yaris Cross-broertje LBX. Daarvan verkocht Lexus dit jaar in Europa 21.162 exemplaren. De NX volgt op plek twee met 19.336 stuks, de UX schopte het tot 7.067 registraties.

En in Nederland?

In Nederland zijn er in de eerste negen maanden van dit jaar 20.026 Toyota's geregistreerd. Dat waren er 12 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij ons is de Yaris Cross (4.900 stuks) de populairste nieuwe Toyota, al zit de Aygo X hem op de hielen met 4.746 gekentekende exemplaren. Lexus heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar 939 auto's in Nederland geregistreerd. Dat waren er ongeveer 25 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. De LBX is met 406 registraties met afstand de populairste nieuwe Lexus.