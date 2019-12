Dit was het auto-decennium 2010-2019 (deel 2)

2013

Het eerste deel van het decennium werd gekenmerkt door de opkomst van de (deels) elektrische auto's voor de massa. Iets wat in 2013 vrolijk verder ging, nog altijd wel grotendeels hand in hand met verbrandingsmotoren. De plug-ins schoten als paddenstoelen uit de grond en dat leverde hier in Nederland vanwege de gunstige bijtelling een ware run op dergelijke modellen op. Daarnaast luidde 2013 het grote succes van de cross-over in, met één model als absolute verkooptopper.

Renault Captur

De cross-overs overheersen meer en meer het Nederlandse straatbeeld en één van de eerste die het succes van deze carrosserievorm bewees, was de Renault Captur. De compacte cross-over trapte in 2013 af en verzorgt sindsdien een aanzienlijk deel van de verkoopcijfers van het Franse merk.

Met de 1-serie was BMW natuurlijk al lange tijd actief in het compactere segment, maar net als concurrent Audi (met de A3 Sedan) besefte de Beierse fabrikant dat ook een '1-met-kont' wel eens kon gaan werken. De 2-serie was het resultaat.

Mercedes ging voor een iets andere aanpak dan BMW en Audi om zich te mengen tussen de compacte auto's met een 'kontje'. De CLA oogde al wat meer als een volledig nieuwe creatie en de meningen over het uiterlijk waren op zijn zachtst gezegd verdeeld. De 'baby-CLS' kende nog een onderscheidend element: de Shooting Brake. Die verscheen twee jaar later.

De belangrijkste BMW van 2013 was natuurlijk niet de 2-serie, maar de i3. Daarmee betrad BMW de markt voor EV's en niet geheel zonder succes. Een futuristische creatie met een elektrische aandrijflijn; een kind van zijn tijd. Over smaak valt niet te twisten, maar de i3 was voor BMW in elk geval geen loze exercitie.

2014

In 2014 was de nasleep van de economische crisis nog goed voelbaar in de auto-industrie. De verkopen bleven flink onder de maat en autobeurzen waren minder goed gevuld dan voorheen. Toch was er nog steeds wel redelijk wat nieuws onder de zon, waaronder twee behoorlijk spraakmakende nieuwe coupé-SUV's van BMW en Mercedes. Die laten we maar even voor wat het is, want er waren interessantere nieuwkomers bij in 2014.

Ford Mustang

De aloude lijnen van de Ford Mustang keerden begin deze eeuw terug op de eerste 'retro-Mustang', maar volledig tijdloos was die desondanks niet. In 2014 trok Ford dan ook het doek van een nieuwe generatie, die op modernere wijze nog steeds duidelijk is geïnspireerd op de oer-Mustang.

Met de eerste generatie van deze drieling wisten Peugeot, Citroën en Toyota hoge ogen te gooien. De compacte autootjes vonden gretig aftrek en kom je nog steeds op elke hoek van de straat tegen. De tweede worp, die in 2014 kwam, deed het ook niet onaardig en net als voorheen gooide de Toyota het qua ontwerp over een iets andere boeg dan zijn Franse broertjes.

Net voordat 2014 begon, trok Porsche het doek van zijn tweede SUV; de Macan. In 2014 verscheen de auto hier in de showrooms en net als bij de Cayenne bleek de ver van de 911 af staande hoogpotige Porsche een succes. In Nederland sleet Porsche er tot op heden ruim 2.000.

Dat Citroën niet vies is van schokkende ontwerpen wisten we voor 2014 natuurlijk ook al. Met de C4 Cactus kregen de Fransen het echter toch weer voor elkaar om de monden te laten openvallen. Er ontstonden twee kampen in Nederland: de mensen die hem geweldig vonden en mensen die de Cactus liever nooit op de weg tegen wilden komen. Spraakmakend én succesvol was hij in elk geval.

2015

Er was in 2015 op zich genoeg interessant autonieuws, maar het jaar werd uiteindelijk vooral overschaduwd door het dieselschandaal dat bij de Volkswagen Group aan het licht kwam. In de tweede helft van het jaar stond AutoWeek bol van de berichten over terugroepacties, juridische stappen, woedende klanten en topmannen die hun vrijheid niet zeker meer waren. Op de Nederlandse markt was het ondertussen ook rumoerig, want richting de jaarwisseling ontstond er een ware run op auto's met 14 procent bijtelling. Veel 'randnieuws' dus, maar gelukkig was er ook een aantal spraakmakende nieuwkomers.