Dit was 2019: meest gelezen nieuwsberichten

Met de rompslomp rondom de vermeende fraudeur Carlos Ghosn of de hectiek rondom de verlaging van de maximumsnelheid zou je bijna vergeten dat heel veel nieuwe auto’s dit jaar het levenslicht zagen. Neem de nieuwe reeks SUV’s bij Ford, Hyundai’s nieuwste i10, alle nieuwe B-segmenters bij Opel, Peugeot en Renault en elektrische kanonnen zoals de Porsche Taycan. Ook besloot Honda om zijn Britse fabriek in Swindon te sluiten, starten we in Nederland aan een nieuwe kentekenreeks voor personenauto’s en maakt Volvo bekend al zijn nieuwe auto’s op 180 km/h te begrenzen. Vergeet als laatste ook zeker niet dat verschillende FCA-fusieplannen het nieuws in zijn greep hielden of de 1.136 km tellende ochtendspits door het boerenprotest.

In de lijst met de populairste nieuwsberichten komen voorspelbare primeurs voor, maar verrassende nieuwsonderwerpen passeren eveneens de revue. Dít was 2019 op het gebied van nieuws.

Nummer 5: Grote terugroepactie Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 107

Dit nieuws valt waarschijnlijk in de categorie: “Oh ja, dat was óók dit jaar”. In Nederland ontvingen duizenden eigenaren van de eerste generatie Aygo, 107 en C1 een brief op de mat dat hun auto zo snel mogelijk terug moest naar de dealer. Het euvel: de achterportierramen konden spontaan loslaten door een productiefout.

Nummer 4: Dit is de nieuwe Peugeot 208

Na de geheel nieuwe Peugeot 508 volgt een volgende generatie 208 die ook kennismaakt met de inmiddels veelbesproken slagtanden. Als één van de grootste primeurs van dit jaar is het dan ook niet heel gek dat de Fransman een plekje opeist in de lijst met meest gelezen artikelen. Over het algemeen waren de reacties eenstemmig: die nieuwe 208 mag er wezen. Een klein halfjaar later rijdt de auto rond in ons land en mocht hij het onlangs nog opnemen tegen zijn grootste concurrenten in onze multitest.

Nummer 3: Dit is de nieuwe Renault Clio

Met iets meer klikken op dit artikel gaat de nieuwe Renault Clio er met de derde plek vandoor. Hoewel Renault van de daken schreeuwt dat het om een geheel nieuwe Clio gaat, vindt menigeen dit maar moeilijk te zien. Rigoureuze veranderingen waren overigens ook geen noodzaak, want de vorige Clio verkocht nog goed ondanks zijn gevorderde leeftijd. Inmiddels hebben wij een exemplaar opgenomen in onze duurtestgarage.

Nummer 2: Dit is de nieuwe Tesla Model Y

Zoals verwacht hebben we dit jaar geen lijstje zonder Tesla. In tegenstelling tot de andere overzichten is het niet de Model 3 maar de Model Y die hier veel aandacht trok. Begin dit jaar stond Elon Musk weer even in het middelpunt van de belangstelling en onthulde hij de opgehoogde versie van de Model 3. Een auto die goed is voor de tweede plek in deze lijst. Het is overigens niet het enige Tesla-nieuws. Kijken we naar de tien populairste artikelen, dan komen ook artikelen over de verkoop van de Model 3 of de algemene prijsverlaging van de modellen tevoorschijn.

Nummer 1: Volkswagen Golf 8 betrapt

Het kon bijna niet anders dan dat de achtste generatie van de Volkswagen Golf er met de eer vandoor zou gaan als meestgelezen onderwerp van 2019. Van camouflagemateriaal tot schetsen en van gelekte beelden tot productie-exemplaren die in het wild werden gespot. Opvallend genoeg valt het populairste artikel onder die laatste noemer. Halverwege de zomer werd de Golf betrapt tijdens een fotoshoot voor marketingmateriaal. Dat gaf ons de mogelijkheid om de auto aan jullie te laten zien. Met 244 reacties en veel kijkers een echte knaller. De officiële onthulling staat overigens ook in deze lijst en sluit de top 10 af.