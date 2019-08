Volkswagen Golf 8 betrapt

Volkswagen had de achtste generatie Golf nog even onder de pet willen houden, maar nu komt hij onbedoeld toch tevoorschijn, als is het dan vanonder een hoodie. Madrid is het decor voor de persfoto's en -video's en het Franse forum Worldscoop heeft foto's voordat de pers ze krijgt.

De achtste generatie Volkswagen Golf krijgt het zwaar. Hij moet zich gaan bewijzen naast geduchte concurrentie uit eigen huis en dat begint al op de IAA in Frankfurt, waar de Golf de hoofdrol moet delen met de ID.3, het elektrische alternatief voor de allemansvriend uit Wolfsburg, waar we onlangs al mee reden. Met dat duo heeft Volkswagen bij voorbaat al hét nieuws van de 2019-editie van de Duitse beurs te pakken (kom er maar in, complotdenkers). Maar al mag je veronderstellen dat de energietransitie nu echt voeten in aarde begint te krijgen, het is nog niet zo dat heel de wereld morgen overstapt naar een EV en daarom is er bestaansrecht genoeg voor een achtste generatie van het model dat in 1974 het levenslicht zag.

Om de nieuwe Golf niet onder te laten sneeuwen door het elektrische geweld, zet Volkswagen hem hip and happening in de markt en dat doe je natuurlijk door hem te fotograferen met onwaarschijnlijk mooie blonde dames en boos vanonder een hoodie uit turende mannen, en dat alles in Madrid; meer urban wordt het niet. En dat alles hartje zomer, wat betekent dat de Spaanse hoofdstad overspoeld is met toeristen en daarom kon het niet uitblijven dat de WOB-GO 820 op het wereldwijde web zou lekken. Het Franse forum Worldscoop heeft de eer ditmaal tot zich weten te halen.

Zoals verwacht (en al bleek uit eerdere, gecamoufleerde prototypes) is de Golf 8 geen revolutie. Om te zien in elk geval. Want al zul je voor het echte elektrische werk bij VW straks naar de ID.3 (of een van de andere ID-derivaten) moeten uitwijken, dat wil niet zeggen dat van de nieuwe Golf alleen de ruitenwissermotor elektrisch is. De Golf 8 wordt mild hybrid, wat wil zeggen dat de startmotor ook als generator werkt en de zelf opgewekte energie gebruikt om de benzinemotor af en toe een duwtje in de rug te geven.

Alle ins en outs van de nieuwe Volkswagen Golf kunnen we je waarschijnlijk geven op maandagavond 9 september, wanneer we de auto in vol ornaat kunnen aanschouwen op de Volkswagen Group Night aan de vooravond van de IAA Frankfurt 2019.