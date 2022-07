Dit lees je in AutoWeek 30

AutoWeek 30 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. In dit nummer voelen we onder meer de Lotus Emira aan de tand, zetten we de Tesla Model Y naast de Ford Mustang Mach-E en hebben we een Citroën C3 in Klokje Rond die met een hoop kunst- en vliegwerk rijdend wordt gehouden.

Deze week in AutoWeek staan we stil bij een bijzondere nieuwkomer. Althans, nieuw, de vorig jaar onthulde Volkswagen Multivan pakt het in ieder geval behoorlijk anders aan dan zijn voorganger. Het is nu namelijk een plug-in hybride, waardoor het ineens een voor de Nederlandse markt veel interessantere personenbus is geworden. Is de nieuwe ruimtereus daarmee ook beter dan de geijkte SUV? De Hyundai Santa Fe pakt de handschoen op.

De Emira is de laatste nieuwe Lotus met verbrandingsmotor. Onze volgende eerste kilometers met een verse Lotus zijn vermoedelijk niet alleen elektrisch, maar ook met een voor het merk nieuwe autovorm. Naast deze Emira en de Evija elektrische hypercar verschijnt straks een serie lifestylemodellen. Maar eerst laven we ons nog even aan deze laatste old school Lotus.

Waar de Emira voor Lotus een beetje de laatste der Mohikanen is, is de Ariya voor Nissan juist een belangrijk nieuw hoofdstuk. Een gloednieuwe EV met op papier interessantere techniek dan die van de Leaf. We hebben er even op moeten wachten, maar nu kunnen we er uitgebreid mee op pad.

Meer elektrisch testwerk? Jazeker. Zowel Ford als Tesla levert van hun elektrische cross-over een snelle variant. Bij Ford heet hij GT en bij Tesla Performance. Meer snelheid en een harder onderstel op een vrij zware auto. Levert dat een beetje spektakel op? Marco Gorter gaat met beide auto's op pad om de verschillen te ontdekken, maar ook om de meerwaarde van zo'n krachtige variant te vinden.

Over krachtige varianten gesproken: op de rollenbank treffen we deze week een Volkswagen Scirocco R. In feite is een Scirocco een Golf V maar dan als coupé, maar de Scirocco R is toch iets andere koek. Een 265-pk viercilinder vind je immers niet in een Golf. Bovendien levert de motor volgens keurmeester Ghisbert standaard ‘doorgaans flink meer vermogen’. Wat jammer dat we nu juist de Scirocco van Stephan Leever treffen.

Tenslotte is er een Citroën C3 te gast in Klokje Rond, met een wel heel ervaren 1.1 in de neus. Ruim 6 ton staat er op de teller en hij lust lpg. Voor een appel en een ei moet de C3 blijven rijden en het lijkt erop dat dit de auto begint op te breken. En dan drukken we ons nog voorzichtig uit.

