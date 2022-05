Dit lees je in AutoWeek 19

AutoWeek 19 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt deze week bij je in de brievenbus. Dit nummer staat bomvol tests met nieuwe SUV's, maar je treft ook zeker wat smakelijke occasions om de variatie erin te houden.

Op de foto hierboven zie je twee Opels Mokka, die op meer punten van elkaar verschillen dan alleen qua kleur. Het grootste verschil zit hem in de aandrijflijn. Onze elektrische duurtest-Mokka-e neemt het in deze vergelijking namelijk op tegen zijn traditioneler gemotoriseerde broeder.

Genesis kennen we nog niet in Nederland. Maar dat verandert misschien binnenkort. Als het gebeurt, dan is het met de GV60. Dat is een superluxe broertje van de warm ontvangen Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. Wij konden er alvast mee rijden!

Een andere bijzondere nieuwkomer is de Mazda CX-60. Mazda’s eerste plug-in hybride is een SUV die in alle opzichten boven de CX-5 staat. Bij de eerste kennismaking lijkt de CX-60 de middelmaat te ontstijgen. Maar maakt Mazda hiermee ook een stap omhoog op de sociale ladder? Cornelis Kit praat je bij.

Afgelopen november mochten we ten huize van Pininfarina kijken naar de VinFast VFe35, een nieuwe EV uit Vietnam. Inmiddels is hij omgedoopt tot VF 8 en hebben we er ook een bescheiden stukje mee mogen rijden. In AutoWeek 19 lees je hoe ons dat is bevallen.

Met de Tonale introduceert Alfa Romeo het eerste volledig nieuwe model in jaren. Het merk speelt ‘op safe’ en komt niet met de sportieveling waar de liefhebbers wellicht op hadden gehoopt, maar met een compacte SUV. Wordt dit de verkoopknaller die Alfa zo nodig heeft? Aan Jan Lemkes de taak om een eerste inschatting te maken.

Dat is niet Jan z'n enige test deze week. Hij zette ook de gefacelifte Ford Fiesta naast twee geduchte concurrenten. De Fiesta is misschien wel de leukst rijdende auto van zijn segment, maar de concurrentie is moordend en het is zaak om bij de les te blijven. Is de leukste auto nu na zijn facelift ook de beste?

Op de rollenbank treffen we deze week een Opel Insignia OPC van een slimme gast. In de week voor de rollenbankmeting heeft eigenaar Roy Ipenburg een afspraak voor chiptuning van zijn toch al niet armzalige Insignia OPC. Dan is het een goed idee om eerst eens te weten wat het uitgangspunt is. Dat zou in dit geval 325 pk moeten zijn. Maar de waarheid is weerbarstig.

In Klokje rond hebben we een heuse BMW M3 van de E46-generatie te gast. Vier jaar lang stond deze M3 in de tuin van de vader van Laurens Westerdijk in weer en wind. Toen kwam eindelijk het idee om de auto weer rijdend te maken. Maar al die jaren in weer en wind buiten, daar wordt een auto niet beter van. Inmiddels is het een restauratieproject van vader en zoon. Geen betere dan Tim de Leeuw om te oordelen of zij op de goede weg zijn.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.