Dit lees je in AutoWeek 15

AutoWeek 15 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Het lijkt niet lang meer te duren of er is bijna geen nieuwe auto meer met dieselmotor te koop. In het geval van Jaguar is dat al helemaal snel aan de orde, aangezien dat merk per 2025 helemaal geen brandstofmotoren meer gebruikt. Voor het zover is, rijden we echter nog met de vernieuwde XF Sportbrake met een mild-hybride diesel aan boord. Die mag zich bewijzen tegen een andere heerlijke reisauto met dieselmotor: de BMW 520d Touring.

Wie niet zo groot wil rijden maar toch waarde hecht aan een 'premium'-gevoel, kan aankloppen bij Mazda voor de CX-30. Dat is de populairste Mazda van dit moment, dus met een reeks recente vernieuwingen wordt-ie zo mogelijk nog interessanter. Of het genoeg is om klanten weg te snoepen bij de Mini Countryman, zocht Jan Lemkes uit.

Tot zover de geijkte namen, want er is ook aandacht voor een nieuwkomer: Lynk & Co. Dat bestormt met de 01 de Nederlandse markt op een onconventionele manier. Ze verhuren je liever de auto dan dat ze je er een verkopen en alsof dat niet genoeg stimuleren ze het dat jij ‘m weer doorverhuurt. Maar laat dat je niet afleiden van de auto zelf: een geslaagde Chinese neef van de Volvo XC40.

Verder zetten we in 'Klassenstrijd' de Opels Astra en Corsa naast elkaar om te kijken wat er zoal blijft liggen als je de Corsa verkiest boven zijn grotere broer. Je houdt natuurlijk geld over, maar is het prijsverschil tussen de kleinere en nieuwere Corsa en de oudere maar grotere Astra te verantwoorden, of is het de moeite waard om toch even door te sparen voor de Astra?

Uiteraard is er ook weer de nodige aandacht voor gebruikte auto's. In het geval van de Klokje Rond-keuring van deze week hebben we wel een heel bijzondere gast: een Toyota FJ Cruiser. Die is uiteraard via grijze import in Nederland terechtgekomen en heeft inmiddels zodanig veel Nederlands asfalt onder zich gehad dat-ie al bijna een half miljoen op de teller heeft staan. Maakt ook deze extravagante Toyota het betrouwbare imago van het merk waar?

Tenslotte sluiten we deze week een reeks rollenbank-sessies met getunede auto's af. Dat doen we met een Renault Laguna 2.0 dCi waarvan het vermogen ooit wat opgeschroefd werd. Daarmee werd de Franse stationwagon lekker fel, al is het nog de vraag of alle pk's die de Laguna er ooit bij kreeg nog steeds aanwezig zijn ...

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.