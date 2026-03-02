De Volkswagen Touran staat al heel lang niet meer op de Nederlandse prijslijsten, maar is nog altijd in productie. Dat stopt echter zeer binnenkort en daarmee is dit exemplaar uit 2025 één van de laatste kansen om nog in een zo goed als nieuwe Touran te stappen.

Het verdwijnen van de Volkswagen Touran is een belangrijke gebeurtenis in de autogeschiedenis, want dit is in feite de laatste echte, onvervalste, Europese midi-MPV die het veld ruimt. Er zijn nog wel wat auto’s die min of meer hetzelfde kunnen, zoals de Dacia Jogger, en er is nog een BMW 2-serie Active Tourer die toch ook wat MPV-trekjes heeft. Echte MPV’s durven we die auto’s echter toch niet te noemen en omdat dat ook niet voor de (veel grotere) Volkswagen ID.Buzz, Volkswagen Multivan en Kia PV5 geldt, is het nu echt over en uit voor de MPV.

De Touran heeft het nog wel lang volgehouden. Volkswagen was laat op dit feestje toen het vier jaar na de Opel Zafira en zeven jaar na de Renault Scénic met zijn inzending kwam, maar bleef de Touran mooi wel 23 jaar lang bouwen. De eerste generatie werd meerdere malen zeer uitgebreid gefacelift en de tweede generatie hield het ondanks het uitblijven van zo’n uitgebreide facelift toch ook meer dan een decennium vol. De grens tussen ‘tijdloos’ en ‘saai’ is vaak dun, maar beiden leveren een auto op die het lang zonder grote wijzigingen kan uithouden.

Hoewel de tweede generatie Touran dus nooit uitgebreid onder het mes ging, was er wel degelijk een facelift. Die vond plaats in 2021 en ging officieel dus volledig aan Nederland voorbij, aangezien de Touran hier al in 2020 werd geschrapt. Wie nu een exemplaar van één van de laatste bouwjaren koopt, heeft voor wie het ziet dus toch nog een beetje wat bijzonders. Daarvoor is een scherp kennersoog overigens wel een vereiste, want zeker aan de buitenkant zijn de wijzigingen minimaal. We praten over zaken als nieuwe Volkswagen-logo’s met dunnere lijntjes, een subtiel gewijzigde grille, uitgebreidere (optionele) ledkoplampen en een op het midden van de achterklep uitgeschreven typenaam.

Het interieur is daarmee zowaar de plek waar zo’n facelift-Touran nog het makkelijkst te spotten is, want het nieuwe stuurwiel is duidelijk anders dan het oude. Ook de middenconsole is anders, dankzij een nieuw en strakker ogend multimediascherm en de lang niet door iedereen gewaardeerde ‘sliders’ voor de climatecontrol.

Dankzij grijze import en de (toch nog) populariteit van de Touran staan er nog best wat Tourans van na deze facelift te koop in Nederland. Zo stap je voor nog geen 30 mille in een wit exemplaar met een maagdelijke kilometerstand. Vandaag zijn we echter niet op zoek naar de goedkoopste 'nieuwe' Touran, maar naar de ultieme Touran. Wat moet de Touran-zoeker die nu, aan het einde van de midi-MPV in het algemeen en de Touran in het bijzonder, nog één keer een exemplaar wil kopen waar hij of zij nog jaren mee doorkan?

Dan zouden we aanraden om eens te gaan kijken bij een auto als deze witte. Met een 1.5 TSI-benzinemotor, een DSG-automaat, een derde zitrij, sportieve R-Line-aankleding en zo ongeveer de hele lijst aan opties lijkt de kans klein dat je ergens een nog dikkere Touran gaat tegenkomen. Bovendien is de auto uit augustus 2025 lekker nieuw. De uit Duitsland afkomstige auto staat al op Nederlands kenteken en heeft nog geen 7.500 kilometer op de klok. Dat dit met €46.950 ook meteen één van de duurste Tourans is die je momenteel op onze site kunt vinden, lijkt daarmee wel gerechtvaardigd. Toch is er ook genoeg keuze voor wie net wat minder wil uitgeven, of wie geen witte wil vanwege de politieauto-associatie. Zo rijd je voor €42.700 weg in dit exemplaar met een vergelijkbare kilometerstand en zijn er met een budget tot €40.000 en vanaf bouwjaar 2024 toch ook nog negen frisse benzine-Tourans te vinden. Komt dat zien, MPV-fans!