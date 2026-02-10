Na 23 jaar is het voorbij voor de Volkswagen Touran

Er verdwijnt weer een modelnaam die je de afgelopen decennia in nagenoeg elke straat wel achterop een auto zag staan: Touran. De Volkswagen Touran gaat uit productie en van de komst van een opvolger is vooralsnog geen sprake.

De Volkswagen Touran wordt in Nederland al bijna zes jaar niet meer geleverd, maar de zogenoemde midi-MPV is in landen als Frankrijk en Duitsland nog altijd leverbaar. Het is binnenkort ook daar over en uit voor de Touran. De productie stopt in mei. In week 18, om precies te zijn. Dat bevestigt de Nederlandse importeur tegenover AutoWeek. Vooralsnog is officieel niets bekend over een vervanger voor de Touran en dat betekent dat de modelnaam na 23 jaar verdwijnt. Onlangs speculeerde het Engelse Autocar 'op basis van ingewijden' dat Volkswagen wel nadenkt over de komst van een elektrische MPV-achtige, maar dat is vooralsnog puur een gerucht.

De Opel Zafira, Renault Scénic en de Xsara Picasso van Citroën brachten al jarenlang complete gezinnen van hot naar her voordat Volkswagen in 2003 een alternatief op de markt bracht. In Nederland zijn tussen 2003 en 2020 verspreid over drie generaties ruim 48.000 exemplaren van de Volkswagen Touran verkocht. In 2004 had de Touran zijn Nederlandse topjaar. Toen zijn er 6.272 verkocht.

Gebruikte Volkswagen Touran

Leuk weetje: de uitgaande generatie Volkswagen Touran wordt in China als Touran L verkocht. Die L achter de modelnaam doet vermoeden dat de Chinese versie langer is dan de Europese variant, maar niets is minder waar. De Touran L wordt in China onder meer als ruig aangeklede Cross Touran verkocht. In Nederland bestond zo'n 'cross-versie' van de laatste generatie Touran niet. Van de eerste Touran overigens wel.

In het uitgebreide occasionaanbod op AutoWeek vind je bijna 300 tweedehands Volkswagens Touran. De goedkoopste gebruikte Volkswagen Touran is een exemplaar uit 2006 met ruim 350.000 kilometer op de teller. Voor een exemplaar van de laatste generatie tik je minimaal 7 mille af. Ga je geregeld met veel kinderen op pad? Geen probleem, de Touran is namelijk ook als zevenzitter geleverd.