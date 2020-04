Volkswagen Touran uit gamma gehaald

Volkswagen Nederland heeft definitief afscheid genomen van het MPV-segment, want de Touran is niet langer leverbaar in ons land.

Sinds 2003 leverde Volkswagen de Touran als compactere optie naast de ruimere Sharan. De afgelopen jaren meldden drie verschillende generaties Touran zich bij de dealers, waarbij de laatste sinds 2015 meedraait. Deze krijgt echter de minst lange carrière in ons land, want krap vijf jaar later sluit Volkswagen Nederland het boekje van de MPV. Daarmee neemt het merk in zijn geheel afscheid van het MPV-segment, want die grotere Sharan is ook al verdwenen. Ruimtezoekers worden voortaan doorverwezen naar één van de verschillende cross-overs of SUV’s.

Dit is overigens geen enorme verrassing en komt zeker niet als een klap aan, want de ooit zo populaire Touran ziet zijn jaarlijkse verkoop in ons land van meer dan 6.000 exemplaren teruglopen naar een dieptepunt van 468 vorig jaar. De Tiguan lijkt de grote boosdoener, want als de verkoopcijfers van die SUV naast die van de Touran worden gelegd is er juist een enorme groei aan klanten te zien van zo'n 2.000 mensen naar, precies, een piek van bijna zesduizend klanten.

In thuisland Duitsland is de Touran overigens nog wel leverbaar. Ook de Golf Sportsvan en Sharan eisen daar nog hun plekje op tussen de rest van het modellengamma. Wie daarnaast nog écht een Nederlandse Touran op de kop wil tikken: er staan nog twee nieuwe exemplaren op een nieuw baasje te wachten. Dit zijn wel luxer uitgeruste versies, dus dan moet je wel minimaal €42.526 mee naar de dealer nemen.