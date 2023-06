Deze gebruikte zevenzitters koop je voor €10.000

Met al die samengestelde gezinnen van tegenwoordig kamp je al snel met ruimtegebrek in je auto. En laat nu net de MPV op punt van uitsterven staan! Dus richten wij ons op de occasionmarkt, waar gelukkig nog volop keuze is: van budget tot sportief, van compact tot full-size, Duits, Frans, Japans … Kortom, voor elke ruimtebehoefte is er wel een passende occasion te vinden. Om het overzicht niet te verliezen, is het maken van een wensenlijstje welhaast verplichte kost. Dat doen wij hier nu ook: wij beperken onze zoektocht tot drie zevenpersoons, midi-MPV’s van Duitse afkomst: de Ford Grand C-Max, de Opel Zafira Tourer en de Volkswagen Touran. Wat haal je in huis als je tien mille te besteden hebt?

Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo (140 pk) Cosmo - 2012 - 160.140 kilometer - €9.950

We trappen af met Opel’s Zafira, want samen met de Renault (Mégane) Scénic was die toch wel de gangmaker van het midi-MPV-segment. Diens Flex7-stoelsysteem zorgde er zelfs voor dat Volkswagen zijn bijna gereed zijnde Touran subiet naar de prullenbak verwees en helemaal opnieuw begon - vandaar de late instap van VW in dit segment. Heb je tien mille op zak, dan komt bijvoorbeeld deze Opel Zafira in beeld. Vier eerdere privé-eigenaren reden in deze luxe Cosmo-uitvoering (o.a. lederen bekleding, verwarmbaar stuur en voorstoelen, dodehoeksensor, parkeersensoren rondom en alarm) in de afgelopen elf jaar 160.000 kilometer. Prettig: Bovag-garantie is bij de prijs inbegrepen - zoals het hoort.

Een zevenzitter koop je om z’n (flexibele) ruimte. Dat zit bij de Zafira wel snor: rijen twee en drie zijn neerklapbaar (kan per stoel), rij twee tevens verschuifbaar en bovendien in een handomdraai om te bouwen van drie- naar tweezitter (dus veel schouderbreedte). Standaard levert de bagageruimte met 710 liter de grootste bak van deze drie, met alles neergeklapt stijgt dat tot een riante 1.860 liter. Qua flexibiliteit kun je bijna niet om de Zafira heen, lijkt het.

Het grappige is dat deze generatie Zafira veel van de toen bestaande Opel-modellen heeft gekregen: het dashboard doet denken aan dat van de Insignia, de vooras komt ook van de grootste Opel, terwijl de achteras een Astra-afkomst heeft. Een en ander ziet er - ook na elf jaar - goed en stevig uit. De rijeigenschappen zijn net zo: gedegen, maar niet echt sportief. De 140 paarden die in het vooronder liggen, hebben namelijk best wat werk te verstouwen: ruim 1.500 kilo weegt de 40-XBJ-5, en da’s te merken, net als bij vele andere Opels van een decennium geleden. Je kunt ook zeggen dat je voor je geld gewoon veel auto krijgt, zowel qua ruimte en uitrusting als qua gewicht!

Signalement

Merk Opel

Type Zafira Tourer 1.4 Turbo (140 pk) Cosmo

Bouwjaar januari 2012

Kilometerstand 160.140

Vraagprijs €9.950

Waar te koop? P. Troost Automobielbedrijf, Hellevoetsluis

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.364 cc, turbo

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 4.900 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 1.850 tpm

Bagageruimte 710 l/1.860 l

Max. aanhanger geremd 1.250 kilo

Gem. verbruik 1 op 16,4

0-100 km/h 10,7 s

Topsnelheid 202 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Touran 1.4TSI Trendline DSG - 2010 - 208.702 kilometer - €9.950

Volkswagens zijn nieuw altijd wat duurder dan de concurrentie en dat zet zich door in de occasionprijzen. Ben je aan een bepaald budget gebonden, dan zul je dus concessies moeten doen. Kijken we naar deze, qua vermogen met de Zafira vergelijkbare, Volkswagen Touran, dan zien we dat -ie de oudste van de drie is en de hoogste kilometerstand heeft. Garantie is niet standaard, maar eventueel wel mogelijk (6 of 12 maanden). Zeker doen, want zowel krachtbron als DSG-bak zijn zorgenkindjes. Anderzijds zullen de ergste euvels na twee ton wel verholpen zijn. Tevens is dit de Trendline-uitvoering: een pak minder luxe dan de Zafira, maar omdat de eerste eigenaar navigatie heeft aangevinkt en de Touran veiligheidszaken als hill assist aan boord heeft, zit je er ook weer niet al te karig bij. Bovendien: in hete zomers is stof prettiger dan leer en dankzij z’n wieldoppen hoef je niet bang te zijn voor scherpe stoepranden!

De 89-RTB-3 (twee ex-eigenaren) is een stuk minder frivool dan de Zafira: bouwkwaliteit en gebruikte materialen zijn van een (nog) hogere orde, maar degelijkheid ging boven levenslust. Dat geldt tevens het zwarte ex- en interieur. Vrolijker word je van de combinatie motor/rijeigenschappen. Weliswaar weegt de Touran slechts 77 kilo minder, je hebt het idee met een veel lichtere auto op stap te zijn. De aandrijflijn voelt minder amechtig aan, het weggedrag is verregaand stabiel en veilig. Lange, ontspannen reizen zijn aan deze occasion welbesteed, naar wens met een caravan van 1.500 kilo geremd (Zafira: 1.250 kilo, Grand C-Max: 900 kilo). De passagiersruimte is net wat minder riant, terwijl kilometerstand, reputatie en verbruik de hoogste exploitatiekosten doen vermoeden. Zo sprokkelt deze occasion veel positieve, maar ook minder positieve punten bijeen. VW-liefhebbers gaan blind voor de Touran, door een neutrale bril bezien is de Zafira Tourer wellicht de betere keuze. Maar … wat stelt de Ford Grand C-Max daartegenover?

Signalement

Merk Volkswagen

Type Touran 1.4 TSI Trendline DSG

Bouwjaar september 2010

Kilometerstand 208.702

Vraagprijs €9.950

Waar te koop? Autobedrijf Koningshoek B.V., Velsen-Noord

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.390 cc, turbo

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 220 Nm bij 1.500 tpm

Bagageruimte 695 l/1.989 l

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 15,2

0-100 km/h 9,5 s

Topsnelheid 202 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Ford Grand C-Max 1.0 EcoBoost 125 pk Titanium - 2013 - 145.451 kilometer - €9.945

Om de vraag bij de Touran te beantwoorden: voor hetzelfde geld haal je met deze Ford Grand C-Max de jongste auto is huis die bovendien de laagste kilometerstand heeft. Helaas wordt in de advertentie niet gerept over garantie. Ford gaf zijn midi-MPV’s heel verschillende carrosserieën: de vijfpersoons heeft normale portieren, de zevenzitter heeft schuifdeuren voor een gemakkelijker instap. Al kon je de Grand C-Max ook gewoon met vijf zitplaatsen krijgen.

De Grand oogt wat ongelukkig

Dat het uiterlijk daardoor wat ongelukkig oogt (schuin van achteren is-ie erg massief), had niet gehoeven: de eveneens van schuifdeuren voorziene Mazda 5 ligt prettiger op het netvlies, zeker de eerste generatie. Maar goed: functie voor vorm en daar scoort Ford natuurlijk punten mee. Zitpositie (net wat lager), direct stuur- en schakelgedrag en rijeigenschappen krijgen onze handen eveneens op elkaar. Ford maakt strak rijdende auto’s en deze walvis is daarop geen uitzondering. En … deze fabrikant kleedt zijn auto’s altijd lekker aan.

De 7-KTK-48 (drie vorige eigenaren) is de Titanium-versie en dat betekent onder meer een bandenspanningssensor, usb-aansluiting, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, elektrisch inklapbare buitenspiegels en ook hier navigatie. Al met al is de Zafira het meest luxe, met de Grand C-Max als goede tweede. Qua rijeigenschappen staat de Ford bovenaan, maar als het gaat om ontwerp en uitvoering van dashboard/interieur (bouwkwaliteit, gebruikte materialen), dan draagt hij de rode lantaarn. Met name de middenconsole is erg druk en snel gedateerd.

Het meubilair is daarentegen goed, ook op rij drie valt de ruimte behoorlijk mee en daarachter zit nog een redelijk fatsoenlijke bagageruimte. Wel hopen we niet dat je met zeven man aan boord plus volle bepakking de Alpen wilt bedwingen, want de 1.0-driecilinder van 125 pk zal daar een hele kluif aan hebben. Zuinig is hij weer wel. Dat in combinatie met het laagste gewicht en leeftijd/kilometerstand doen de laagste maandlasten verwachten. Zo weet ook deze occasion te verleiden. Je moet wel even door het uiterlijk heen bijten…

Signalement

Merk Ford

Type Grand C-Max 1.0 EcoBoost 125 pk Titanium

Bouwjaar juli 2013

Kilometerstand 145.451

Vraagprijs €9.945

Waar te koop? Bengi’s Car Center, Goirle

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 999 cc, turbo

Max. vermogen 92 kW/125 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 200 Nm bij 1.400 tpm

Bagageruimte 475 l/1.472 l

Max. aanhanger geremd 900 kilo

Gem. verbruik 1 op 19,2

0-100 km/h 12,2 s

Topsnelheid 185 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze Duitse midi-MPV’s past bij jou?

Samenvattend: de Zafira Tourer is het meest luxe, de Touran voelt het meest degelijk aan, terwijl de Grand C-Max sportieve rijeigenschappen tentoonspreidt. Anderzijds: de Opel heeft zijn gewicht wat tegen, de Volkswagen zijn reputatie en de Ford zijn uiterlijk. Wat zou jouw keuze zijn? Of ga je liever voor iets Frans (PSA, Renault) of Japans (Honda, Mazda, Toyota …)? Kleiner of groter? Budget of sportief? Laat het ons weten!