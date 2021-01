Vijf zevenzitters voor minder dan € 7.000

Is er een kleine op komst waardoor de huidige gezinsauto niet meer toereikend is? Of wil je gewoon meer personen kwijt kunnen in je auto voor als je straks weer met je vrienden op pad mag? AutoWeek zet vijf gebruikte zevenzitters voor minder dan € 7.000 op een rijtje.

Omdat we met zijn allen al dik negen maanden meer thuis zitten, komt er waarschijnlijk een heuse babygolf aan. De eerste tekenen daarvan zijn er nu al in sommige ziekenhuizen. Dat kan voor sommige gezinnen betekenen dat de huidige gezinsauto met vijf zitplaatsen niet meer toereikend is. Voor tips over de juiste kinderstoeltjes kun je hier terecht, maar dan is het wel zo lekker als je die ook een beetje fatsoenlijk kwijt kunt. Van alle onderstaande auto's is alleen de Volvo V70 niet voorzien van Isofix-bevestigingspunten. De rest van de auto's heeft ze wel, alleen loont het altijd om goed te kijken welke stoelen er wel en welke er niet over beschikken. Tegenwoordig worden er alleen nog maar stoeltjes met Isofix-bevestigingspunten verkocht, maar is het vooralsnog niet verboden om de stoeltjes met de autogordel vast te maken.

1. Ford Galaxy - € 6.945

De Ford Galaxy is met afstand de ruimste aanbieding in dit lijstje. In Nederland levert Ford tegenwoordig alleen de Explorer nog als zevenzitter, maar vanaf 2006 had het merk met de S-Max en de Galaxy maar liefst twee zevenzitters in het toen nog immens populaire MPV-segment. Dit exemplaar betreft overigens de tweede generatie van de Galaxy. Onder de kap ligt een 2,0-liter viercilinder met 146 pk en 190 Nm koppel. Met deze krachtbron kun je desgewenst ook bio-ethanol tanken. Het is geen strepentrekker, maar een sprint naar de 100 km/h in 11,2 seconden en een topsnelheid van 194 km/h zijn vlot genoeg. Verder is dit exemplaar in de Ghia-uitvoering voorzien van comfortverhogende zaken als navigatie en climate control.

2. Toyota Verso - € 6.450

De Toyota Verso is minder ruim dan de Galaxy, maar weet nog steeds plek te bieden aan vijf kinderen. Net als Ford heeft Toyota inmiddels ook geen MPV's meer in het aanbod. De enige zevenzitters die het merk nog heeft zijn de Prius+, de Highlander en de Land Cruiser. In eerste instantie ging dit model als de Corolla Verso door het leven, hij stond toen namelijk onder de Avensis Verso. Met het verdwijnen van die laatste werd het simpelweg 'Verso'. De 1.8 was met 131 pk en 170 Nm koppel de krachtigste benzinemotor die je kon krijgen. Deze motor staat als zeer betrouwbaar te boek, waardoor dit exemplaar met 167.769 kilometer op de teller vermoedelijk nog een lang leven voor de boeg heeft. Aan boord zijn verder onder meer zwart leren bekleding, climate control en navigatie aanwezig.

3. Volkswagen Touran - € 5.950

Tegenover de Ford Galaxy had Volkswagen de Sharan staan (die overigens eerder nog hun platformen deelden) en een treetje lager bevond zich de Touran. Tegenwoordig neemt de Tiguan Allspace die plek in. Deze Touran komt uit 2009 en heeft een atmosferische 1,6-liter viercilinder met 102 pk en 148 Nm koppel onder de kap liggen. Qua vermogen is de 1.4 TSI wellicht een betere keuze, maar dat blok heeft wel een minder betrouwbare reputatie. Het interieur matcht in ieder geval goed met het exterieur, want lichtgrijs is wat de klok slaat. De Touran heeft cruise control en climatecontrol aan boord, maar navigatie zit er niet op. Gelukkig biedt de smartphone tegenwoordig soelaas.

4. Dacia Lodgy - € 6.995

De auto's hierboven zijn alle drie minstens 11 jaar oud. Deze Dacia Lodgy komt uit 2013 en is daarmee een behoorlijk stuk jonger. Ook is zijn kilometerstand met 78.774 km behoorlijk laag te noemen. De Lodgy staat nog steeds in de prijslijst bij Dacia en is vandaag de dag veruit de goedkoopste optie wanneer je in een nieuwe zevenzitter wil stappen. Bij Dacia hoef je niet het summum op het gebied van luxe te verwachten, maar desalniettemin heeft dit exemplaar airco, navigatie en parkeersensoren achter aan boord. Wanneer je genoegen neemt met minder snuisterijen, kun je uiteraard ook nog voor een Logan MCV gaan. In dat geval ben je nóg goedkoper uit.

5. Volvo V70 - € 4.949

Gruwel je bij de gedachte aan een MPV? Geen nood! Deze Volvo V70 beschikt eveneens over zeven zitplaatsen. De twee achterste passagiers zitten in dat geval achterstevoren in de kofferbak. Onder meer Mercedes-Benz bood op de E-klasse Estate overigens een vergelijkbare optie, dus daarvoor zou je ook nog de occasionmarkt kunnen afstruinen. Ook in een generatie oudere V70 kun je het aantreffen. Op vakantie blijft er daardoor alleen niet heel veel ruimte meer over voor de bagage. Ook moet het kroost dat er plaatsneemt niet al te groot zijn. Maar goed, de bestuurder wil natuurlijk ook wat. In de neus ligt een 2,5-liter vijfcilinder met 168 pk en 230 Nm koppel. Daarmee bereikt de Volvo de 100 km/h in 9 seconden en stuift hij door tot 210 km/h. Bonus: de motor produceert een lekkere roffel én hij is als youngtimer fiscaal voordelig te rijden.