Volkswagen Touran blaast twintig kaarsjes uit

Geloof het of niet, maar het is alweer twintig jaar geleden dat de Volkswagen Touran op de markt kwam. Een succesvol verhaal voor Volkswagen waarvan het laatste hoofdstuk nog geschreven moet worden, al is het in Nederland al even afgelopen.

De maand maart zit er bijna op, maar niet voordat Volkswagen ons er haarfijn op wijst dat het deze maand alweer twintig jaar geleden is dat de Touran zijn marktintroductie beleefde. Op 14 maart 2003 gebeurde dat, om precies te zijn. De oudste Nederlandse Tourans worden overigens volgende maand pas twintig, want hier begon de levering in april 2003. In de jaren die volgden groeide de Volkswagen Touran uit tot een haast niet meer uit het Nederlandse straatbeeld weg te denken model. Volkswagens antwoord op de hier reeds enorm populaire Opel Zafira sloeg aan bij het Nederlandse publiek.

Vooral in het begin ging het hard. In 2004, het eerste volle verkoopjaar, gingen er dik 6.200 op Nederlands kenteken. Dat aantal werd nooit meer overtroffen. Na de facelift van de eerste generatie, waarbij de Touran het nieuwe riant verchroomde familiegezicht kreeg, leefden de verkopen weer wat op in 2007 (5.248 stuks), maar daarna zakte het snel in. In 2010 kwam de laatste facelift voor de eerste Touran en werd de neus opnieuw in lijn getrokken met de andere modellen, al begonnen de jaren toen wel duidelijk te tellen. Van de tweede facelift piekten de verkopen op 3.690 stuks in 2011. De geheel nieuwe tweede generatie Touran verscheen in 2015 en zou hier in Nederland amper in de schaduw van zijn voorganger kunnen staan. Met 1.545 exemplaren was 2016 het beste jaar.

In 2020 werd bekend dat Volkswagen het hier niet langer de moeite waard vond en de Touran uit het gamma werd gehaald. Zo hield het in Nederland na 17 jaar op voor de ooit zo populaire Volkswagen, al is-ie elders nog altijd leverbaar. Zo is de Touran onder meer in zijn thuisland nog op de markt en daar krijgt-ie nu ook een kleine opfrisser. Uitgebreidere ledverlichting, meer standaard veiligheid- en assistentiesystemen, een vernieuwd stuurwiel en verbeterd infotainment zijn van de partij. Het gaat allemaal aan onze neus voorbij, jammer?