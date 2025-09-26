Dit is de ‘zeepok’ waarmee foutparkeerders in de VS worden bestraft
Scheelt slepen
Verschillende steden in de VS maken gebruik van een plaat met zuignappen als wapen tegen foutparkeerders. Deze ‘Barnacle’ oftewel ‘zeepok’ vervangt daar de wielklem. Ook hoeven auto’s niet meer te worden afgesleept.
De Barnacle, ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf, wordt toegepast in steden als Bend (Oregon), San Marco (Texas), Manchester (New Hampshire) en Franklin County (Florida). In New York is een proefproject gestart. Hier wordt de Barnacle ingezet om bestuurders te dwingen eerst boetes te betalen voordat ze verder kunnen rijden. De naam zeepok verwijst naar een schaaldier dat zich vasthecht aan harde oppervlakken. De plaat werkt volgens hetzelfde principe: zodra het apparaat op de voorruit van een foutgeparkeerde auto wordt geplaatst, blijft het stevig vastzitten met behulp van krachtige zuignappen. Het apparaat kan opengevouwen worden tot een groot, felgeel bord dat vrijwel het volledige zicht van de bestuurder belemmert, waardoor het onmogelijk wordt om veilig weg te rijden.
Zuigkracht van 454 kilogram
Hoe werkt het? Wetshandhavers activeren de zuignappen via een app. De Barnacle kan worden gebruikt op alle voorruiten, zolang ze geen barsten vertonen. Volgens de fabrikant genereert het apparaat een zuigkracht van 1000 pond (ongeveer 454 kg), wat het met geweld verwijderen vrijwel onmogelijk maakt. Hoewel er op platforms als Reddit wordt gespeculeerd over manieren om het systeem te omzeilen, is de Barnacle vooral bedoeld als afschrikmiddel. Vergeleken met de klassieke wielklemmen is de Barnacle makkelijker te hanteren voor de politie, en bovendien is het risico op schade aan het voertuig kleiner – wat juridische conflicten helpt voorkomen.
Betalen en verwijderen
Ook voor de overtreder is de Barnacle relatief gebruiksvriendelijk. Op het apparaat zit een QR-code die leidt naar een online betaalplatform. Na betaling ontvangt de bestuurder een ontgrendelcode waarmee deze de Barnacle kan verwijderen. Vervolgens wordt verwacht dat het apparaat bij de handhavers ingeleverd wordt in speciale dropboxen. Dat laatste is meteen een zwak punt: wat als iemand het apparaat simpelweg niet terugbrengt? Ook lost dit systeem niet elk probleem op: anders dan bij het wegslepen van voertuigen blijft de foutgeparkeerde auto wel gewoon in de straat staan. Voorlopig zijn er geen concrete plannen of aanbestedingen bekend om het systeem in Nederland te introduceren. Of het ooit aan deze kant van de oceaan wordt ingevoerd is dus nog maar de vraag.