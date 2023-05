Dit is de nieuwe Toyota Tacoma

Toyota trekt het doek van een geheel nieuwe generatie Tacoma, een mid-size pick-up die het merk ontwerpt, bouwt en verkoopt in de Verenigde Staten. Het is de vierde generatie van de Tacoma en de auto komt (aanvankelijk) alleen met viercilinders op de markt, waaronder een hybride.

De Toyota Tacoma is in de Verenigde Staten Toyota's mid-size pick-up, gepositioneerd boven de Hilux - die we hier ook kennen - en onder de Tundra. De Tacoma is nu toe aan zijn vierde generatie. Het uitgaande model kwam in 2015 op de markt en heeft het dus acht jaar volgehouden, wat voor een Tacoma relatief kort is. Toch komt Toyota nu met een nieuwe, en wel een volledig nieuwe.

De nieuwe Tacoma staat op het TNGA-F global truck platform van Toyota en deelt dat met grotere broer Tundra en full-size SUV Sequoia. In de neus van de Tacoma hangen de Japanners - of Amerikanen - altijd een 2,4-liter grote viercilinder met turbo. Gekoppeld aan een automaat is die goed voor 228 of 278 pk, waar het blok altijd 270 pk levert in combinatie met een handbak. Naast de 'reguliere' turbomotoren komt er ook een hybride-variant. Die versie levert tot 326 (Amerikaanse) pk's.

Vanbuiten toont de nieuwe Tacoma overigens sterke gelijkenissen met de elektrische concept-pick-up die Toyota in 2021 liet zien, maar we durven onze vraagtekens te zetten bij de komst van een elektrische variant van deze generatie Tacoma. Die buitenkant is daarbij in allerlei smaken te krijgen, want Toyota levert de auto in verschillende lay-outs (twee deuren of vier deuren, een korte of lange laadruimte) en met verschillende aankledingen.

Veel te kiezen

Er komt onder meer een 'reguliere' variant, een offroad-waardige TRD Off Road, een extra sportieve TRD Sport en een zogeheten 'Trailhunter', een variant die ook zijn mannetje staat in het terrein en dat combineert met een uiterlijk dat nog wat ruiger is dan die van de TRD Off Road. Alle varianten - een stuk of zeven in totaal - hebben niet alleen verschillende uiterlijkheden, maar kennen onder meer ook eigen ophangingsdelen. Zo krijgt de Trailhunter andere schokdempers dan de Limited, en die heeft weer andere dan de TRD Sport, om maar wat te noemen. Ook de bandenmaten en rijhoogtes verschillen, wat op de afbeeldingen hieronder goed te zien is. Welke uitvoering zou jouw voorkeur hebben?