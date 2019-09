Toyota investeert 354 miljoen extra in Amerikaanse fabriek

De nu aangekondigde kapitaalinjectie van 391 miljoen dollar komt bovenop eerder aangekondigde investeringen en brengt het totaal voor de Texaanse faciliteit op drie miljard, zegt Toyota. Het Japanse merk benadrukt dat het z’n producten graag wil bouwen op de plek waar ze worden verkocht en onderstreept waar mogelijk dat deze extra investering goed nieuws is voor de Amerikaanse economie in het algemeen en die van San Antonio in het bijzonder.

Om dat punt te onderstrepen gaat er in de komende vijf jaar een half miljoen dollar een instantie die in de Texaanse stad armoede bestrijdt en de welvaart wil verbeteren. De burgemeester van San Antonio noemt het nieuws ‘een enorme opsteker voor de stad’. Op papier heeft hij daar geen ongelijk in, want Toyota’s fabriek is nu al goed voor 3.200 banen, terwijl in totaal 7.200 mensen direct of indirect voor het bedrijf werken via de 23 toeleveranciers in de regio. De verwachting is dat de Tundra-fabriek binnen tien jaar zelfs goed is voor 40.000 (in-)directe banen.