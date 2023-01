Nieuwe middelgrote pick-up voor Toyota

Wie in de markt is voor een pick-up van Toyota kan in Nederland uit slechts één model kiezen: de onverwoestbare Hilux. In de Verenigde Staten heeft de Hilux niet één, maar twee grotere broers. Het middelste lid van Toyota's pick-upfamilie wordt spoedig vernieuwd en AutoWeek kan hem je al digitaal opdienen.

In de database van het Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) hebben we de patentplaten opgevist van de vernieuwde Toyota Tacoma. De Tacoma kennen we in Europa niet, maar bestaat in de Verenigde Staten verspreid over diverse generaties al sinds 1995. Waar de Hilux in de vorm van de Fortuner in diverse delen van de wereld een SUV-broer heeft, bestaan er ook van de grotere Tacoma en de nog omvangrijkere Tundra SUV-derivaten. Achtereenvolgens de 4Runner en de Sequoia. Over die kolossen gaan we het niet hebben, maar wél over de Tacoma!

De huidige en derde generatie van de Toyota Tacoma werd in 2015 gepresenteerd en wordt later dit jaar dus acht jaar oud. Eerdere generaties van de Tacoma gingen 9 en 10 jaar mee en dus is even de vraag of Toyota de Tacoma wel compleet vernieuwt. De raam- en deurpartij lijkt namelijk ongewijzigd te blijven. Toch zetten we in op een generatiewissel. De Tacoma op deze tankplaten heeft namelijk een ronde in plaats van een rechthoekige tankklep. Een dergelijke verschil lijkt klein, maar komt vanwege de ingrijpende aanpassingen die er in de fabriek voor nodig zijn lijkt dit teveel moeite voor een facelift. Daar komt bij dat ook het hele front van de Tacoma nieuw is, compleet met anders gevormde koplampen waar Toyota ook de voorschermen voor heeft moeten wijzigen. Interessant ook: de nieuwe Tacoma lijkt niet alleen erg op de grotere Tundra, maar zelfs als twee druppels water op de elektrische pick-up die Toyota eind 2021 samen met een uitgebreide reeks andere studiemodellen liet zien.

De Tacoma op deze foto's lijkt een relatief wild uitgedost exemplaar met extra led-verlichting in z'n bumper en zaken als zwarte kunststof wielkastranden. Mogelijk gaat het om een TRD-uitvoering. Daarbij is het een Tacoma met Dubbele Cabine. Het huidige model is er onder meer ook als Acces Cab en met een laadbak in verschillende lengtematen. Toyota verkocht in de Verenigde Staten vorig jaar 237.323 exemplaren van de Tacoma, meer dan tweemaal zoveel als van de grotere Tundra (104.246 stuks). De Hilux is in de VS niet leverbaar. In Nederland verwachten we de nieuwe Toyota Tacoma overigens niet.