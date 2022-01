Toyota Tundra als luxueuze gigant

Pick-ups in het segment van auto's als de Chevrolet Silverado en Ford F-150 zijn in de Verenigde Staten ontzettend populair. Toyota heeft in die klasse de Tundra, een minimaal 5,93 meter lange pick-up waarvan Toyota nu een extra luxueuze uitvoering presenteert: de Capstone.

De Tundra Capstone is Toyota's antwoord op auto's als de F-150 in Limited-trim en dat betekent dat de Capstone is volgeladen met al het lekkers dat Toyota op de Tundra kan leveren. De Capstone brengt onder meer extra chroomwerk naar de Tundra. Veel chromewerk. De SUV staat op 22-inch grote verchroomde wielen, heeft chroomafwerking in z'n grille, onderaan de portieren, rond de raamlijsten, bij de zijspiegelkappen en aan de achterzijde.

Ook het interieur bestaat uit een bonte verzameling verwennerij. De Tundra Capstone heeft zwarte half-kunstlederen bekleding op de stoelen en wit kunstleer op de portieren en de hoofdsteunen en niet alleen de middentunnel maar ook de onderzijde van het dashboard is met het materiaal bekleed. We zien walnotenhoutafwerking in de middentunnel en op de middenbaan van het dashboard. De bovenkant van het dashboard is op zijn beurt met zwart kunstleer bekleed. Sfeerverlichting? Van de partij. Hetzelfde geldt voor een glazen panoramadak, extra geluidswerend glas, een verwarmbaar stuurwiel, een digitaal instrumentarium en een 14-inch metend infotainmentscherm. Meer digitale verwennerij komt in de vorm van een 10 inch head-updisplay. Een uitgebreid audiosysteem van JBL met 12 luidsprekers moet voor een meer dan fatsoenlijke geluidservaring zorgen. Toyota levert de Capstone-uitvoering alleen in combinatie met de 443 en 790 Nm sterke hybride aandrijflijn. De verbrandingsmotor van deze versie is een dubbel geblazen 3.5 V6.

Komt de Tundra Capstone naar Nederland? Niet via de officiële kanalen, maar het zou ons niet verbazen als de nieuwe Tundra en mogelijk zelfs deze wilderig aangeklede versie via de importkanalen een weg naar Nederland vindt.