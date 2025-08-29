Zit jij te springen op de nieuwe Tesla Model Y L? Dan heb je voorlopig pech, maar Tesla introduceert wel degelijk ook een nieuwe Model Y-versie voor de Europese markt. Dit is de nieuwe Tesla Model Y Performance!

De Tesla Model Y L is de langere, hogere versie van de Model Y die onlangs in China werd gelanceerd. De auto biedt nog meer ruimte en heeft zes zitplaatsen. Afgaande op de vele reacties hebben veel Nederlanders daar ook wel oren naar, maar voorlopig hoeven we de extra lange Y niet in Nederland te verwachten. Wel krijgen we de nieuwe Tesla Model Y Performance, voor wie een normale Model Y te traag vindt. Als dat bestaat althans, want met een 0-100-sprint in maximaal 5,9 en (tot nu toe) minimaal 4,8 tellen is geen enkele Model Y traag. Een Performance-versie is voor dit model overigens niet nieuw, maar hebben we sinds de uitgebreide facelift van de Y nog niet gezien. Vandaag verandert dat, en schotelt Tesla ons de vernieuwde, tweede editie van de Model Y Performance voor.

Sneller

Ten opzichte van de eerste Model Y Performance doet de nieuwe er in alle opzichten nog een schepje bovenop. De auto, die anders dan de snelste Model S en X en net als de snelste Model 3 geen ‘Plaid’ heet, is om te beginnen nog sneller. De Y Performance had voorheen 3,7 tellen nodig voor de 0-100-sprint, en raffelt dat kunstje nu in 3,5 seconden af. Daarmee is hij net wat minder snel dan een Model 3 Performance (3,1) en dat is niet gek, want de hogere en zwaardere auto heeft met 460 pk exact hetzelfde vermogen. De topsnelheid mag er ook zijn: ‘flat out’ haalt de Tesla Model Y Performance een riante 250 km/h.

Onderstel

De snelste Model Y is niet alleen sneller, maar volgens Tesla ook echt dynamischer. Andere veren, nieuwe stabilisatorstangen, een verder verstevigde carrosserie en sportieve banden staan daarvoor garant, en moeten hem wat scherper maken. Het onderstel is adaptief en geeft de bestuurder de keuze tussen ‘Standard’ en ‘Sport’. Ook is het mogelijk om de tractiecontrole op een lager pitje te zetten, zodat de Y als het goed is wat speelruimte laat voor wie daaraan behoefte heeft.

Uiterlijkheden

Bij de Model 3 Performance liet Tesla eerder al zien dat het inmiddels bereid is wat geld uit te geven aan optische verschillen, en dat zien we bij de Y nu ook. Waar de Performance zich voorheen alleen optisch onderscheidde door ‘losse’ onderdelen als wielen en een achterspoiler, krijgt de auto nu een unieke voor- en achterbumper. Speciale 21-inch wielen en een nog wat opvallender spoilertje zijn er uiteraard ook bij en dus kun je de dikste Model Y nu vrij eenvoudig herkennen.

Interieur

Ook aan de binnenzijde onderscheidt de Model Y Performance zich duidelijk van mindere Y’s. De ‘eyecatchers’ zijn hier de sportieve en unieke stoelen met brede zijwangen, maar de carbon sierlijsten zijn ook niet te missen. Bijzonder is dat de Tesla Model Y Performance een wat groter touchscreen heeft dan andere Model Y’s. Het aanraakscherm meet hier 16 in plaats van 15,4 inch, en kwamen we eerder al tegen in die Chinese Tesla Model Y L. Daarmee lijkt het een kwestie van tijd voordat iedere Model Y een 16-inch scherm heeft, maar we zullen zien. Het nieuwe scherm heeft volgens Tesla maar liefst 80 procent meer pixels dan het ‘oude’, en moet daarmee nog scherper en vloeiender zijn.

Verbruik

Hoewel verbruik ongetwijfeld niet het belangrijkste is voor wie voor de snelste Y gaat, is het hier toch het benoemen waard. Tesla belooft een stroomverbruik van 16,2 kWh per 100 kilometer en een rijbereik van 580 kilometer, waarmee deze snelle topversie op zijn gigantische sloffen nauwelijks onderdoet voor een Long Range AWD op 19-inch (15,3/586 kilometer) en zelfs beter scoort dan een LR AWD met de optionele 20-inchwielen (568 km). Netjes.

Prijs

En dan de prijs. Uiteraard kijk je hier ook meteen naar de duurste Model Y. Als ons geheugen ons niet in de steek laat, bleef de ‘oude’ Performance net onder de 60 mille. De nieuwe gaat over die grens heen: een Tesla Model Y Performance kost €62.990. Dat is best redelijk als je naar de prestaties en ruimte kijkt, maar best fors als je het vergelijkt met de €53.990 die Tesla voor een Model Y Long Range All-Wheel Drive vraagt. Het is overigens wel redelijk in lijn met de relatieve meerprijs van een Model 3 Performance ten opzichte van een Model 3 LR AWD. Zoals we van Tesla gewend zijn, hoef je geen ellenlang introductie-traject te verwachten: de in Duitsland gebouwde Tesla Model Y Performance kan al worden besteld en de eerste exemplaren worden al in september afgeleverd.