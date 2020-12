Dít is de nieuwe Lada Niva Travel

Lada is met een ingrijpende verjongingskuur bezig. Eerder deze maand gaf het merk een eerste foto van de gefacelifte Largus vrij en vandaag schotelt de Russische fabrikant ons foto's van de vernieuwde Lada Niva voor. Schrik niet, deze nu Niva Travel geheten SUV is niet de opvolger van de Niva zoals die ook in Nederland te koop is geweest. Die uit 1977 stammende rudimentaire offroader heet namelijk al jaren simpelweg 4x4.

Nee, deze Lada Niva Travel is een vanbuiten grondig herziene versie van de Chevrolet Niva. Die kwam in 1998 voort uit een joint-venture tussen General Motors en Avtovaz, het moederconcern van Lada. De Chevy Niva is een doorontwikkeling van de oorspronkelijke Lada Niva en was zelfs ooit als zijn opvolger bedoeld. Een SUV met een eigen koets, maar wel eentje die zwaar leunt op Lada-techniek. Eind vorig jaar werd bekend dat Lada General Motors uit het samenwerkingsverband GM-Avtovaz zou uitkopen en dat de Chevrolet Niva overgeheveld zou worden naar Lada. Lada heeft naast de ooit Niva-geheten '4x4' dus weer een auto met de modelnaam Niva, maar voert een facelift op het model door om de SUV de huidige familietrekken van het merk mee te geven.

De Lada Niva Travel krijgt een nieuw front met plattere koplampen, een gewelfde motorkap en een andere grille. Lada geeft ook een afbeelding van de achterkant van de Niva Travel vrij. Dit groene exemplaar is ondergedompeld in een extra pittig offroaddipje en heeft onder meer een snorkel en zwarte kunststof aankleding rondom. De achterlichten zijn voor het eerst in de Niva-geschiedenis voorzien van ledtechniek.

Hoe de jongste Niva Travel vanbinnen oogt, houdt Lada nog even geheim. Ook is niet bekend of de aandrijflijn wordt gemoderniseerd. Momenteel ligt er nog een uit de 4x4/Niva afkomstige 1.7 onder de kap.

Eerdere plannen

In 2014 had Chevrolet nog grootse plannen met zijn Niva. In 2014 liet het merk tijdens de Moskou Motor Show al een productierijp ogend voorproefje van een opvolger zien, al werd die auto in 2018 al in de ijskast gezet. Ook de voormalige Lada Niva, dus de Lada 4x4, zou ooit opvolging moeten vinden in een model dat meer van deze tijd moet zijn. Twee jaar geleden toonde Lada in Moskou de 4x4 Vision, een concept-car die als voorproefje gold voor een eventuele 4x4-opvolger.