Diesel nu duurder dan benzine in veel EU-landen

In veel Europese landen is diesel nu duurder dan benzine. Nederland is één van de tien landen waar de benzine nog duurder is dan diesel, maar in zeventien EU-landen is benzine momenteel de goedkopere brandstof. De in rap tempo stijgende dieselprijs is het gevolg van de teruglopende leveringen vanuit Rusland aan het Westen.

De maximumprijs van een liter diesel in België gaat bijna net zo hard weer omhoog als de afgelopen accijnsverlaging van 17,5 cent. De federale overheidsdienst Economie meldt dat de Belgische dieselprijs donderdag met 17,4 cent omhoog gaat tot €2,078 euro. Ook in Duitsland is de diesel inmiddels voor het eerst in minstens vijftien jaar duurder dan benzine, in Frankrijk was dat het afgelopen decennium alleen eind 2018 zo. Inmiddels is nu in zeventien EU-landen benzine de goedkopere brandstof, terwijl dat op 28 februari nog maar in negen lidstaten het geval was.

In Nederland is de gemiddelde adviesprijs van diesel nu €2,284 per liter volgens consumentencollectief UnitedConsumers. Dat maakt ons land één van de tien landen waar een liter diesel vooralsnog goedkoper is dan een liter benzine. De gemiddelde adviesprijs van een liter Euro 95 (E10) ligt hier op €2,436. Dat prijsverschil wordt wel kleiner met de accijnsverlaging op 1 april. De accijns op diesel gaat dan namelijk met 11 cent omlaag en op benzine met 17 cent. Dat zou dus betekenen dat het huidige prijsverschil van 15 cent al verkleind wordt naar 9 cent, los van wat de prijzen van de brandstoffen op de markt doen.

Het zou dus best eens zo kunnen zijn dat diesel binnenkort voor het eerst duurder wordt dan benzine in ons land. De kans is namelijk groot dat de dieselprijs harder gaat stijgen dan die van benzine door een terugval van levering van diesel vanuit Rusland. Daardoor dreigt een groter tekort aan diesel te ontstaan.