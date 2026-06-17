Plug-inhybrides combineren elektrisch rijden voor korte ritten met de flexibiliteit van een benzinemotor voor langere afstanden. Deze tien modellen behouden het best hun waarde volgens de ANWB.

Plug-in hybrides gelden voor veel automobilisten als een aantrekkelijk compromis. Ze combineren elektrisch rijden voor korte ritten met de flexibiliteit van een benzinemotor voor langere afstanden. Toch verandert de markt snel. Waar plug-in hybrides enkele jaren geleden enorm populair waren, kiezen occasionkopers tegenwoordig steeds vaker voor reguliere hybrides. Hogere wegenbelasting, extra gewicht en onzekerheid over accukosten spelen daarbij een rol.

Percentage nieuwprijs na vijf jaar

Toch zijn er modellen die hun waarde opvallend goed behouden. Op basis van cijfers van de ANWB Koerslijst (mei 2026) zetten we de tien meest waardevaste plug-in hybrides op een rij. Het percentage geeft aan hoeveel van de oorspronkelijke nieuwprijs na vijf jaar nog overblijft bij inruil.

1. Volkswagen Tiguan 1.4 TSI R-Line – 61 procent

De Volkswagen Tiguan voert de lijst aan. De populaire SUV combineert een krachtige plug-in hybride aandrijflijn van 245 pk met een ruime carrosserie. Na vijf jaar blijft nog 61 procent van de oorspronkelijke nieuwprijs over, waarmee de Tiguan de sterkste restwaarde van alle plug-in hybrides noteert. 2. Seat Tarraco 1.4 TSI Xcellence Business – 59 procent

De Seat Tarraco deelt zijn techniek grotendeels met de Tiguan, maar biedt nog wat extra binnenruimte. Door zijn praktische karakter en het relatief beperkte aanbod op de occasionmarkt blijft de vraag hoog. Dat vertaalt zich in een restwaarde van 59 procent.

3. Mercedes A-Klasse 250e Business Solution AMG – 58 procent

De eerste van maar liefst vijf Mercedes-modellen in deze top tien. De A-Klasse 250e combineert een compacte carrosserie met een efficiënte plug-in hybride aandrijflijn. Dankzij zijn populariteit als zakelijke auto blijft ook de occasionwaarde opvallend sterk.

4. Mercedes GLA 250e Business Solution AMG – 58 procent

De Mercedes-Benz GLA gebruikt dezelfde techniek als de A-Klasse, maar verpakt die in een populaire cross-overvorm. De hogere zitpositie en ruime instap maken hem aantrekkelijk voor een breed publiek. Na vijf jaar resteert nog 58 procent van de nieuwprijs.

5. BMW X5 xDrive45e Executive – 57 procent

De grootste en duurste auto in deze lijst is de BMW X5 xDrive45e. De luxe SUV combineert een zescilinder benzinemotor met elektrische ondersteuning en levert bijna 400 pk. Ondanks zijn hoge aanschafprijs is de vraag groot, waardoor nog 57 procent van de oorspronkelijke waarde behouden blijft.

6. Volvo S60 T6 Recharge R-Design AWD – 56 procent

Opvallend genoeg staat niet een SUV, maar een sedan van Volvo in deze top tien. De Volvo S60 T6 Recharge biedt veel vermogen, een comfortabel onderstel en de bekende Volvo-veiligheid. Na vijf jaar behoudt hij nog 56 procent van zijn nieuwwaarde.

7. Audi Q3 45 TFSI e S Edition – 56 procent

De Audi Q3 deelt zijn plug-in hybride techniek met de Volkswagen Tiguan en Seat Tarraco. De compacte premium-SUV blijft gewild als occasion dankzij zijn luxe uitstraling en praktische inzetbaarheid. Ook hier blijft na vijf jaar nog 56 procent van de aanschafprijs over.

8. Mercedes GLC Coupé 300e Business Solution AMG – 56 procent

De Mercedes-Benz GLC Coupé combineert SUV-eigenschappen met een sportief aflopende daklijn. Zijn krachtige 2.0 benzinemotor en elektrische ondersteuning zorgen voor indrukwekkende prestaties. Ondanks het hogere gewicht en de bijbehorende kosten blijft de restwaarde sterk.

9. Mercedes CLA Shooting Brake 250e Business Solution AMG – 55 procent

De CLA Shooting Brake biedt de uitstraling van een coupé met de praktische eigenschappen van een stationwagen. De plug-in hybride aandrijflijn levert 218 pk en maakt hem aantrekkelijk voor zowel zakelijke als particuliere rijders. Dat resulteert in een restwaarde van 55 procent.

10. Skoda Superb Combi 1.4 TSI Sportline – 55 procent

De Skoda Superb sluit de lijst af, maar blijft met 55 procent restwaarde uitstekend presteren. De ruime stationwagen staat bekend om zijn royale interieur en praktische karakter. Voor gezinnen en veelrijders blijft het een aantrekkelijke occasion.

SUV’s domineren

Opvallend is dat vooral SUV’s en cross-overs de lijst domineren. Modellen als de Volkswagen Tiguan, Seat Tarraco, Audi Q3 en diverse Mercedessen profiteren van de aanhoudende populariteit van dit type auto. Tegelijkertijd bewijzen de Volvo S60 en Skoda Superb dat ook traditionele sedan- en stationmodellen nog altijd gewild kunnen zijn.

Wie vandaag een gebruikte plug-in hybride overweegt, doet er wel goed aan verder te kijken dan alleen de aanschafprijs. Wegenbelasting, laadgedrag en eventuele toekomstige accukosten kunnen een grote invloed hebben op de totale gebruikskosten. Maar puur gekeken naar waardebehoud behoren deze tien modellen momenteel tot de veiligste keuzes op de occasionmarkt.

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