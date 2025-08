In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Er is al genoeg negativiteit geweest rond Nissan de laatste tijd, een mooi moment om juist even een gezellige blik op het verleden van het merk te werpen. Dat doen we met een heuse Nissan Maxima.

De Nissan Maxima is nog tot zeer recent een regelrechte verkoopknaller geweest aan de andere kant van de wereld, maar hier in Nederland denken we bij Maxima toch eigenlijk uitsluitend aan de vrouw van Willem-Alexander. Hier zijn immers maar krap 4.000 Maxima's verkocht en de laatste nieuwe werd alweer dik twintig jaar geleden afgeleverd. De Nissan Maxima die we hier voor ons hebben is er overigens eentje van een eerdere generatie. Deze werd hier in Europa voluit Maxima QX genoemd, waarbij de toevoeging QX stond voor 'Quality eXcellence', omdat de Maxima op een wat hoger plan zou staan dan de in Amerika verkochte versie.

'Onze' Maxima week ook met zijn uiterlijk wat af van de Noord-Amerikaanse versie. Zo kregen wij wat dieper op de achterklep doorlopende achterlichten en een duidelijk andere grille op de neus. Overigens werd het onderstel van de Maxima een slagje eenvoudiger dan dat van zijn voorganger en werden er ook kleinere motoren leverbaar dan voorheen. Wel waren het allemaal V6'en; hier in Nederland bestond de keuze uit een 2.0 of een 3.0. Een generatie eerder was er enkel een 3.0.

Het exemplaar dat we hier voor ons hebben, uit 1996, heeft de kleinste V6. Die legt een relatief bescheiden vermogen van 140 pk in de schaal en de automaat haalt er nog wat tempo uit. Een bijzonder vlotte auto is het dus niet per se. Wel ziet hij er netjes uit en is vrijwel alles elektrisch bedienbaar dat in die tijd mogelijk was. De kilometerstand van slechts 86.406 km is opmerkelijk laag en past bij de uiterlijke staat van de auto. Mocht je dus een Maxima QX zoeken die er nog keurig bij staat, dan is dit waarschijnlijk voorlopig één van je beste kansen. Klein minpuntje: het is geen origineel Nederlandse auto. Oh en de vraagprijs is niet mals, tenzij dit echt precies is wat je zoekt: €5.950.