Mega Tjaffer (1995) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Met snikhete dagen op komst kun je natuurlijk tevreden zijn met goede airconditioning in je auto, maar wat dacht je van het idee om gewoon je halve auto thuis te laten en lekker in de openlucht rond te rijden? Met deze Mega Tjaffer kan dat!

Airconditioning zul je in deze Mega Tjaffer niet aantreffen, maar dat is niet erg. Deze 'Citroën Méhari van de jaren 90' is namelijk om te toveren tot een cabriolet waarin je wel heel open en bloot zit. Haal simpelweg het complete achterste deel van het dak eraf en je bent bijna geheel overgeleverd aan de elementen. De Mega Tjaffer is namelijk net zo handig als dat hij er bizar uitziet.

Zoals gezegd doet dit bijzondere staaltje Franse vlijt denken aan de Citroën Méhari en dat betekent dat je hem behoorlijk kunt aan- en uitkleden. Op deze foto's zien we de Tjaffer als een hatchback, maar je kunt het achterste dakdeel verwijderen en dan heb je een cabriolet. Ook kun je de portieren en het voorste dakdeel nog verwijderen om hem helemaal open te maken. In plaats van de 'coupé-hardtop' die nu achterop zit, kon je de Tjaffer ook met een deels uit te kleden opbouw krijgen, of zelfs met een veel hoger en hoekiger uit één stuk opgetrokken dak om hem tot 'break' om te toveren. Ook handig: de bagageruimte wordt toegankelijk door zowel de in het dak geïntegreerde achterklep als de klep in de carrosserie te openen. Zo kun je zonder enige hinder van een tildrempel zo je strandspullen achterin schuiven.

De Tjaffer kan ook wel tegen een stootje. Het koetswerk is namelijk uit kunststof opgetrokken en de stoelen zijn bekleed met vochtbestendig skai. Bovendien is de technische basis eenvoudig en aardig betrouwbaar. Mega, een submerk van het Franse Aixam (bekend van de brommobielen) nam namelijk de Citroën AX als basis voor de Tjaffer. Dat verraadt onder meer het dashboard, dat grotendeels overeenkomt met dat van de AX Phase 2. Ook in de neus van de Tjaffer tref je bekende techniek. In dit exemplaar ligt een 60 pk sterke 1.1 TU-motor, een benzineblok dat behalve in de AX onder meer ook dienst deed in de Citroën Saxo, Peugeot 106, Peugeot 205 en ook als 1.4 in diverse PSA-modellen lag. De 1.4, goed voor 75 pk, was ook leverbaar in de Tjaffer.

Hoewel het een doordacht ding was, was de Tjaffer (die overigens alleen in Nederland zo heette) tegelijk ook wel heel erg op een nichemarkt gericht. In Nederland zijn er dan ook grofweg zo'n 150 van verkocht. Je haalt dus iets opvallends én zeldzaams in huis als je deze Tjaffer koopt. Daar mag je wel aardig voor in de buidel tasten, want dit exemplaar heeft €7.900 op zijn prijskaartje staan. Het zou zomaar kunnen dat hij voor dat geld wel een aardig tijdje mag wachten op een nieuwe eigenaar, al zijn er ongetwijfeld mensen te vinden die helemaal wild van zo'n ding worden. Hij lijkt er in ieder geval nog behoorlijk netjes bij te staan en heeft ook nog nét geen 100.000 km ervaring.