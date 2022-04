Deze Honda Accord heeft een neus met een verhaal

Voordat we bij de details van die ingreep komen, is het wellicht goed om deze editie van de Honda Accord van wat context te voorzien. Het betreft een Honda Accord van de vijfde generatie, zoals die van 1993 tot 1997 werd geleverd. Wereldwijd, maar niet in Europa. Deze auto stamt namelijk uit de (lange) periode waarin Honda voor verschillende werelddelen verschillende modellen voerde. ‘Onze’ Accord Sedan was in de jaren 90 het broertje van de Rover 600 en de Europese versie van de Honda Ascot Innova, maar dan met raamstijlen. Dat is een verhaal voor een andere keer, als jullie tenminste zitten te wachten op dit soort zinloze weetjes.

De Europese Accord had behalve zijn naam helemaal niets van doen met de Accord die elders op de wereld werd geleverd. Toch kennen wij deze Amerikaans/Japanse Accord ook weer wel, want hij kwam als coupé en als stationwagon (Aerodeck) wél naar Europa. De auto die nu te koop staat, is dus de sedanversie van een model dat wij hier alleen in andere vormen kennen en dat ook in die vormen inmiddels een echte zeldzaamheid is. Dat het hier een Amerikaanse auto betreft, is trouwens meteen duidelijk: hij heeft de in de VS verplichte ‘side markers’ en komt ook in aanmerking voor de kleine kentekenplaten van het type 18.2.

Daar gaat het vandaag allemaal niet om. Nee, het échte verhaal van deze Accord zit onder de motorkap. Of eigenlijk: het echte verhaal ís die motorkap. Dat zit zo. Voor de Amerikaanse markt wilde Honda deze Accord graag voorzien van een V6, want zoals wij allen weten is ‘bigger’ ook ‘better’. De uit de Legend geleende 2.7 paste echter niet in de neus van het kleinere model, dus moest Honda flink aan de slag om het passend te maken. De hele neus werd verwijderd en vervangen door een langer exemplaar, dat vóór de vooras maar liefst zeven centimeter verder uitsteekt dan normaal. Om dat mogelijk te maken moest Honda nieuwe voorschermen, een andere motorkap en een unieke voorbumper ontwikkelen, allemaal voor deze modelversie. Wee degene die deze Accord koopt en er schade mee rijdt, want reken maar dat zo’n V6-neus na 27 jaar aardig onvindbaar is.



Links de viercilinder-Accord, rechts de V6. Het verschil zit voor de vooras.

Andere voorbeelden

Ook lastig vindbaar zijn voorbeelden van vergelijkbare situaties in autoland. Ferrari had zijn Shortnose- en Longnose-modellen, maar dan hebben we het over een heel andere periode en totaal ander segment. Facelifts brengen vaak wat extra centimeters, maar dan gaat het over verschillende jaren en niet twee versies van één model. Vergelijkbare situaties zijn er wel, maar liggen niet voor het oprapen. De Fords Zephyr en Zodiac hadden begin jaren 50 een langere neus dan hun viercilinderbroertje Consul. De Mercedes W128 was met zijn zescilinder ook iets langer dan de reguliere 'Ponton', met viercilindermotor. Iets soortgelijks gold voor de Audi 'F103', die een grotere motor en dus een grotere neus had dan de DKW waarop hij was gebaseerd. Dan is er nog de Renault 21. Die was er met dwars- en in lengterichting geplaatste motoren en kreeg als snelle Turbo een andere neus. Het meest recente voorbeeld is de Mercedes C55 AMG van de W203-generatie, die wellicht leuk genoeg is om een andere keer te behandelen.

Vanwege de hoeveelheid extra centimeters, het feit dat de verlenging hier vóór de vooras zit, de periode waarin en de dure en uitgebreide manier waarop de neus werd aangepakt, vinden we het Accord-verhaal echter toch heel speciaal. Wie dit stukje autogeschiedenis wil bezitten hoeft bovendien niet rijk te zijn of ver te gaan: de auto staat in Woerden en kost 3 mille. Bovendien staat hij al heel lang te koop, dus wie weet zit er nog wel wat rek in die prijs. De geschiedenis van dit exemplaar is trouwens één uit het boekje: de Accord is sinds 1998 in Nederland en was tot vorig jaar in bezit van de mensen die hem vermoedelijk als verhuisgoed meenamen uit de VS.

Zelf ook een Honda Accord kopen? Bekijk dan hier ons occasion-aanbod!