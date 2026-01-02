Deze auto's worden oldtimer in 2026

Alweer heel wat jaartjes worden auto's in Nederland pas als oldtimer gerekend als ze veertig jaar of ouder zijn. Dit jaar bereiken diverse bekende modellen die leeftijd!

Voor mensen is het vaak al even een bijzondere mijlpaal als de leeftijd ineens met een 4 begint, maar ook voor auto's is dat een belangrijk moment. Sterker zelfs, het maakt het verschil tussen een youngtimer en een oldtimer. Vroeger was 25 de leeftijd waarop je kon spreken van een klassieke auto, maar dat ligt alweer heel wat jaren een stuk hoger. Met goede reden, want vanaf het moment dat we van een oldtimer spreken, is een auto geheel vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Een belangrijk fiscaal voordeel dus voor de eigenaar en de overheid besloot mede daarom alweer twaalf jaar geleden om die grens op te rekken naar veertig jaar. In 2026 worden auto's uit 1986 dus oldtimer. Dat betekent dat er enkele modellen bij komen op het klassiekerlijstje. We doen een greep uit de bekendste namen.

Audi 80 (B3)

Het was in zijn tijd nogal een futuristische verschijning, de derde generatie van de Audi 80. Dat heeft er, samen met zijn verzinkte carrosserie, voor gezorgd dat het anno 2025 nog steeds vaak best een frisse verschijning is, ondanks dat ook dit model toch alweer veertig kaarsjes mag uitblazen dit jaar.

BMW 7-serie (E32)

Geloof het of niet, maar de toch tamelijk tijdloos gelijnde E32-generatie van de BMW 7-serie wordt ook alweer veertig jaar oud. Een wat zeldzamere klassieker dan de Audi 80, maar reken maar dat je hier in 2025 ook nog een fijne auto aan kunt hebben. Overigens stonden we deze week nog stil bij een 'laat' exemplaar van een generatie eerder, dat dit jaar ook veertig wordt.

Citroën AX

Het was indertijd best een verkoopsucces, maar de Citroën AX is inmiddels toch wel grotendeels uit het straatbeeld verdwenen. Jammer, want je kon er voor niet al teveel geld best een fijne doch eenvoudige auto aan hebben. De bouwkwaliteit was alleen niet super, de techniek was daarentegen best prima. In de AX deden de bekende TU-motoren van PSA hun intrede.

Jaguar XJ (XJ40)

De grootste ommezwaai in het design van de Jaguar XJ kwam natuurlijk bij de laatste generatie, maar de XJ40 kon er ook wat van. In 1986 ging de XJ namelijk ineens mee in de hoekigere vormen van dat moment. Het was zeker niet ieders smaak en bij de X300 die volgde, kwamen de rondingen dan ook weer terug. Je hebt aan zo'n XJ40 in elk geval een lekker markante auto.

Opel Omega A

De laatste Opel Rekord kreeg bij zijn facelift al wat rondere vormen, maar de eerste Opel Omega deed er nog eens een flinke schep bovenop. Dat maakte het een moderne verschijning in 1986 en ook nu is het eigenlijk lastig voor te stellen dat dit model toch ook alweer haast veertig jaar oud is. Dit was overigens de Auto van het Jaar 1987!

Peugeot 309

Veertig jaar geleden maakten we ook kennis met een nogal opmerkelijk tot stand gekomen model van Peugeot; de 309. Hij was ooit bedoeld als Talbot, maar na het ter zielen gaan van dat merk kwam de auto met wat aanpassingen als Peugeot op de markt. Met succes, want Peugeot sleet behoorlijk wat 309's, maar tegenwoordig zijn zeker exemplaren uit de eerste jaren erg zeldzaam.

Renault 21

Ook Frans, maar een klasse hoger: de Renault 21. De voorloper van de Laguna verscheen in 1986 en volgde op zijn beurt de Renault 18 op. Vooral de stationwagonversie, de Nevada, was behoorlijk populair in ons land. Ondergetekende kan de laatste keer dat hij een 21 zag niet meer heugen. Echt een leuke originele keuze dus om er eentje als oldtimer te gaan rijden!

Volvo 480

Tot slot een auto die al breed gekoesterd wordt als youngtimer, maar vanaf dit jaar ook de oldtimerstatus begint te krijgen: de Volvo 480. Eén van de opmerkelijkst gelijnde Volvo's ooit en dankzij zijn Nederlandse productie én deels Nederlandse ontwerp is het ook een model dat nauw verweven is met ons land.

Wil je zelf op zoek naar een auto uit 1986 om dit jaar een zo jong mogelijke oldtimer te gaan rijden? Neem dan zeker eens een kijkje in ons occasionaanbod.