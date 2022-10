Deze auto's kocht de Nederlander in 1987

De Nederlandse autobranche maakte in 1987 een voortreffelijk jaar door. Het aantal van 556.000 nieuwe auto’s dat de showroom uitreed, is in de daaropvolgende jaren slechts bij uitzondering geëvenaard. Hoog op zijn troon als onbetwiste verkoopkoning zat, zoals te doen gebruikelijk, de Opel Kadett.

Bij Opel denken ze vast nog weleens met weemoed terug aan de jaren 80. Het merk was oppermachtig in Nederland en verkocht in 1987 bijna 89.000 auto’s – een marktaandeel van maar liefst 16 procent. De Kadett nam er in zijn eentje maar liefst ruim 52.000 voor zijn rekening. Andere Opels waren toen wat minder gevraagd, getuige de elfde plek in de ranglijst voor het eerstvolgende model, de toen nieuwe Omega. De Corsa kwam pas op de twaalfde plek. De nummer twee in Nederland was Ford, met 56.000 auto’s, wat amper meer is dan wat die dekselse Kadett in zijn uppie deed. Dat onderstreept de dominantie van de gestroomlijnde Duitser, die toen drie jaar op de markt was. Dat is naar huidige inzichten lang genoeg om een auto op zijn minst een uitgebreide facelift te geven, maar de situatie was dertig jaar geleden duidelijk anders. Modellen gingen veel langer mee en de Kadett zou zelfs meedraaien tot 1991, toen hij werd afgelost door de eerste Astra.

Nissan Sunny bestverkochte Japanse auto

Opvallend in de merkenlijst is de vijfde plek van Nissan, na Volkswagen (derde) en Peugeot (vierde). De Sunny was met 17.000 stuks veruit de bestverkochte Japanse auto van Nederland; de eerstvolgende in de lijst was de Toyota Corolla (respectievelijk zevende en negende). Nissan kwam van ver, omdat het een jaar eerder nog de tiende plek bezette. Sowieso maakten de Japanse merken een grote opmars in de tweede helft van de jaren 80; met uitzondering van Honda noteerden ze allemaal een kleine of grote plus. Mazda is het derde merk dat de top tien haalde, dat jaar. Hyundai, toen nog het enige Koreaanse merk in Nederland, werkte zich knap op van de 27e plek in 1986 naar de 21e in 1987. Lada draaide toen ook nog volop mee; het was dankzij de 2105 en in mindere mate de Samara in 1987 het veertiende merk van Nederland. Minder goed ging het met Fiat, dat van de vijfde naar de achtste plek was getuimeld, en met Renault, dat zelfs buiten de merkentop-tien viel. Hun populairste model was de helemaal als 23e geëindigde Renault 5. Verder veel inmiddels verdwenen merken in de lijst van 1987, zoals Daihatsu (19e), Austin (25e), Saab (26e) en Rover (28e).

Dacia en Skoda

Helemaal onderaan de lijst bungelde niet eens Ferrari, dat 20 auto’s verkocht, maar Talbot, dat aan 10 stuks kwam. Waarschijnlijk auto’s die nog ergens op voorraad stonden, want het merk was in 1987 officieel al weg uit Nederland. Net daarboven komen we Zastava en FSO tegen. Er zijn ook merken die nu een glimlach opleveren, omdat het zoveel beter met ze gaat dan 30 jaar geleden. Dit komt uiteraard omdat ze zijn omarmd door de groten uit de auto-industrie – het zijn in feite geen vergelijkbare situaties. Maar toch: Dacia kwam in 1987 niet verder dan 82 verkochte auto’s (vorig jaar 4.200), terwijl Skoda – dat het in 1987 knap deed met 3.500 stuks – vorig jaar aan 15.300 auto’s kwam.

Top-10 modellen:

1. Opel Kadett (52.772)

Geïntroduceerd in 1984. Verkoopkanon bij uitstek, met een zeer uitgebreid gamma: drie- en vijfdeurs hatchback, sedan, stationwagon, cabriolet, veel benzinemotoren, één diesel en een GSi. En eindeloze mogelijkheden om motoren, uitvoeringen en carrosserieën te combineren.

2.Volkswagen Golf (26.885)

Geïntroduceerd in 1983. Zeer populair, maar qua aantallen nog niet half zo gewild als de Kadett. De Golf is zijn opponent wel telkens voor als het gaat om innovatie: eerder met 4WD, als GTI 16V en als turbodiesel. De Variant zat toen nog niet in het gamma, terwijl de sedan Jetta niet meetelt voor de aantallen.

Geïntroduceerd in 1980, verkozen tot Auto van het Jaar 1981. Gefacelift in 1986, toen voorzien van een nieuw front en technische vernieuwingen. Leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback, cabriolet en combi. De vierdeurs Orion was nog een apart model. Opvallend in het gamma: de zeer snelle RS Turbo.

4. Volvo 340/360 (19.727)

Geïntroduceerd in 1976 en tussentijds steeds opgefrist en aangepast. In 1987 aanwezig met een groot gamma, dat reikte van de 340 1.4 automaat tot de 360 GLT met de tweeliter injectiemotor. Gewilde aanvullingen waren destijds de 1.7 benzinemotor en de 1.6 diesel.

5. Peugeot 205 (17.601)

Geïntroduceerd in 1983. Na het wegvallen van de 104 was het de kleinste Peugeot. Leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback, cabriolet en natuurlijk als de felle GTI (met de 1,6-litermotor met 105 pk). Ook zeer populair als diesel en als Accent, een actiemodel.

6. Ford Sierra (17.366)

Geïntroduceerd in 1982 als futuristische, want zeer gestroomlijnde opvolger van de Taunus. Het programma was ruim opgezet, met drie- en vijfdeurs hatchback, sedan, stationwagon, 4x4-versies en als klapstuk de razendsnelle, voor de autosport ontwikkelde RS Cosworth.

7. Nissan Sunny (17.341)

Geïntroduceerd in 1986. De goede verkoopaantallen laten zich niet alleen verklaren door de recente introductiedatum, maar ook doordat de Sunny de iets kleinere Cherry verving. Hij was er als drie- en vijfdeurs hatchback, sedan, combi (Sunny Florida) en coupé.

8. Citroën BX (16.830)

Geïntroduceerd in 1982 en gefacelift in 1986, toen hij onder meer grotere bumpers en een wat minder futuristisch dashboard kreeg, met onder meer ronde instrumenten. Breed gamma met hatchback, Break en een ruime keuze uit benzine- en (turbo-)dieselmotoren.

9. Toyota Corolla (14.630)

Geïntroduceerd in 1983; een nieuwe versie kwam in de loop van 1987. Steeds was er een zeer breed opgezet modelgamma, met een hatchback, sedan, liftback, wagon en coupé – de laatste als zeer sportieve achterwielaandrijver. Toyota was vroeg met motoren met drie en vier kleppen per cilinder.

10. Mazda 323 (12.325)

Geïntroduceerd in 1985. Leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback, sedan (met ruitenwisser achterop!) en wagon met benzine- en dieselmotoren. Een niet heel bijzondere auto; de zeldzame rally-uitvoering Formule 4 met zijn turbomotor en 4WD stak flink af bij de rest.