Volkswagen Golf (1987) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Inmiddels is de ooit zo enorme hoeveelheid Volkswagens Golf II flink uitgedund. Als je er nog eentje ziet, is de kans groot dat-ie niet helemaal origineel meer is. Deze rode vormt daarop duidelijk een uitzondering en is een heerlijk overblijfsel uit eenvoudigere tijden. Waar de Golf nog wel eens ten prooi wilde vallen aan creatievelingen die hem er zo agressief mogelijk uit wilden laten zien, houdt deze Golf het al 35 jaar heerlijk authentiek. Hij is lekker 'goedkoop' rood, heeft stalen wieltjes eronder en raamslingers. Prachtig toch?

De eenvoud zit hem in meer dingen, want we hebben hier te maken met een Golf 1.3, de absolute instapversie. Die kostte indertijd omgerekend net iets meer dan €10.000. Over andere tijden gesproken. Een aantal loze 'knoppen' op het dashboard herinneren je er constant aan dat er in 1987 iemand met de hand op de knip bij Volkswagen heeft gewinkeld en anders zorgt de slechts 54 pk vierpitter daar wel voor. Daarbij is geduld een schone zaak. Vanuit stilstand ben je 16,7 seconden onderweg voordat de snelheidsmeter op 100 km/h staat. Na al die jaren duurt het mogelijk zelfs nog wel iets langer. Ook ga je er (tenzij je de wind in de rug hebt of heuvelaf rijdt) niet harder dan 151 km/h mee rijden.

Je hebt er dus een vrij Spartaans vervoermiddel aan, maar wel een rijdende tijdscapsule. Want afgaande op de foto's hebben we hier van doen met een Golf die met liefde is behandeld. Hij heeft sinds 1996 (van daarvoor is het niet bekend) slechts twee eigenaren gehad en de teller staat op net iets meer dan 161.000 km. Een concoursstaat-Golf zal het niet zijn, maar wel een net en zeldzaam puur exemplaar. Maar is er wel iemand bereid om de vraagprijs van €4.250 af te tikken? Want dat is toch wel een boel geld voor weinig auto, dus dan moet vooral het totaalplaatje overtuigen.

