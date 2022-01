Deze jaren 80-auto's danken we vooral aan import

In het overzicht van auto’s uit de jaren 80 die nog het meeste rondrijden viel al op dat de meest exotische modellen vooral later naar Nederland kwamen. In deze lijst zie je welk jaren 80-modellen het hoogste aandeel import hebben, dus exemplaren die eerder kilometers maakten met een buitenlands kenteken.

Dat je in dit overzicht louter destijds dure, niet alledaagse modellen tegenkomt zal je niet verbazen. Bij de grootste jaren 80-overlevers zagen we voor modellen als de Opel Kadett, Ford Escort of de Citroën 2CV dat meer dan driekwart ook nieuw in Nederland was verkocht. In deze lijst gaat het vooral om exoten, liefhebbersbolides die als klassieker zijn geïmporteerd.

Porsche

Het merendeel van de jaren 80-Porsches dat nu nog in Nederland rondrijdt komt bijvoorbeeld uit den vreemde. Zelfs bij de Porsche 944, het model boven instapper 924, ligt het aandeel import op 83,5 procent. Van de 2.152 Porsches 911 die nu in Nederland geregistreerd zijn en gebouwd zijn tussen 1 januari 1980 en 31 december 1989, is zelfs 91,0 procent geïmporteerd, wat neerkomt op 1.959 stuks.

Terreinwagens

Verder zie je dat er in de jaren 80 in ons land weinig behoefte was aan terreinauto’s als de Mercedes G-klasse, de Toyota Land Cruiser en Land Rovers. Deze 4x4’s met iconische status uit die periode zijn bijna allemaal uiteindelijk uit het buitenland gehaald.

Corvette

Maar van de Chevrolet Corvette rijdt het hoogste aandeel exemplaren rond dat eerst een kenteken van een ander land had. Van de 880 C3’s en C4’s (want dat zijn de generaties die in dat decennium nieuw op kenteken gingen) is maar liefst 99,2 procent geïmporteerd.

Bron: CarTalk International