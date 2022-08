Toyota Hilux (1987) – In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Wat is de meest betrouwbare en stevig gebouwde auto ter wereld? De legende zegt dat dat de Toyota Hilux moet zijn. Juist door die legendarische status treffen we in Europa zelden oudere exemplaren in nette staat aan, maar dit witte werkpaard is daarop een uitzondering.

Een wat uitgebreidere fotogalerij dan gebruikelijk deze keer, inclusief zichtbare kentekens en zelfs bedrijfsstickers. We spraken dan ook met de eigenaar, die daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft. Leo Ernst van Ernst Metaaltechniek uit Reeuwijk is maar wat trots op zijn inmiddels 35 jaar oude Hilux, die ondanks die hoge leeftijd nog met hoge regelmaat wordt ingezet om op maat gemaakte zwemtrappen door het hele land bij klanten te bezorgen.

Een echt werkpaard dus, tot op de dag van vandaag, maar ook een heel nette Hilux. Dat is niet altijd zo geweest. Leo kocht de origineel Nederlandse bedrijfsauto als project, nadat de Japanner jarenlang in een afgesloten garage had gestaan. Dat is waarschijnlijk zijn redding geweest, want anders was deze witte Toyota ongetwijfeld allang naar de andere kant van de wereld verhuisd, al dan niet met onfrisse figuren in de bak. Dat is immers het lot van vrijwel iedere Hilux, want de goede naam van dit model geldt wereldwijd.

Deze Hilux is er een van de vierde generatie, van net voordat de in Nederland wat bekendere opvolger verscheen. Hij heeft een 2,4-liter dieselmotor onder de kap en staat lekker hoog op zijn stoere, glimmende wielen met hoge banden. Die zijn weliswaar breed, maar zo te zien toch vooral voor op straat bedoeld. Heel fijn, want een relatief rustige oude dag heeft deze Toyota wat ons betreft zeker verdiend.