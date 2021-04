Audi 100 Avant (1987) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Deze Audi 100 heeft er maar liefst 33 jaar over gedaan om deze kant op te komen, maar hij bemachtigt wel mooi direct een plekje in In het Wild!

Het gebeurt ons zeker niet meer dagelijks dat we oog in oog staan met een Audi 100, want zelfs die van de voorlaatste generatie zijn al behoorlijk zeldzaam geworden. Dat AutoWeek-lezer Koen Smit van dit exemplaar een aantal foto's schoot, waarderen we dan ook ten zeerste. De eigenaar zag het gebeuren en was zo vriendelijk om de Audi ook even vanbinnen te laten zien. Zowel het exterieur als het interieur ziet er nog heel netjes uit.

'Wat van ver komt, is lekker', zeggen ze wel eens. Dat geldt ook voor de 100, die het gros van zijn leven buiten onze landsgrenzen doorbracht. Pas een dikke twee maanden geleden kwam de auto op Nederlands kenteken te staan. Niet alleen het uiterlijk zal een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de import, maar ongetwijfeld ook de motor. Deze 100 heeft namelijk de 2,2-liter vijfcilinder in zijn lange neus liggen. Daar hangt in deze auto wel een katalysator aan, dus levert het blok in dit geval 115 pk in plaats van de 138 pk waarop de 2.2 zonder katalysator uitkwam. In dit exemplaar is-ie ook nog gekoppeld aan een viertraps automaat, een ritje in deze 100 is dan ook vooral een leuke ervaring als je niet per se veel haast hebt.

Maar goed, zo'n auto rijd je ook niet om de snelste te zijn. Gezien zijn staat, zeldzaamheid én uiteraard de zeer opvallende kont van deze Avant, zal de eigenaar er vast aardig wat bekijks mee trekken.