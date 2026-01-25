Veel auto’s krijgen in de loop van hun carrière de nodige updates, soms zelfs compleet nieuwe motoren. Dat zijn niet altijd motoren die één op één binnen het oorspronkelijke plaatwerk passen.

Opel Rekord E Diesel (1977)

De cilinderkop van Opels viercilinder dieselmotor is hoger dan die van de benzinemotor. Met een bult op de motorkap past hij toch. Dat is in 1972 zo bij de Rekord D en in 1977 herhaalt Rüsselsheim het trucje voor de Rekord E. En ook de Ascona B met diesel onderging zo'n behandeling.

Ford Transit (1971)

De Ford Transit debuteert met een V4-benzinemotor achter de brede grille. In 1971 komt Ford met een dieselmotor op de proppen, een viercilinder lijnmotor, die langer is dan de V4. Dat vraagt om een aangepaste neus.

MGC (1967)

De MGC is geen nieuw model maar een MGB met in plaats van een viercilinder de zescilinder C-motor van de British Motor Corporation. Om die langere krachtbron te huisvesten verhoogt MG de motorkap naar voren toe enigszins.

Land-Rover Series III Stage One V8 (1979)

Hoewel de aluminium Rover V8 60 procent lichter is dan de gietijzeren zes-in-lijn die hij in de Land-Rover 109 vervangt, vraagt hij wel meer ruimte. Daarom gaat de grille naar voren en wordt de motorkap langer. Net als later bij de One Ten en Ninety.

Citroën Traction Avant 15/6 (1938)

Na de aangekondigde maar vervolgens toch geschrapte Traction Avant 22 met een 3,6-liter V8 komt Citroën met een zescilinder lijnmotor op basis van de viercilinder 11CV. De twee extra cilinders vragen een langere neus.

Jaguar XJ-S 3.6 (1983)

Na acht jaar alleen met een V12 te zijn geleverd, is de Jaguar XJ-S vanaf 1983 ook verkrijgbaar met een zes-in-lijn. Om die iets hogere zespitter, de nieuwe AJ6, te kunnen huisvesten verhoogt Jaguar de middelste baan van de motorkap.

Iso Grifo 7 Litri (1968)

Aanvankelijk krijgt de Iso Grifo een 300-pk Chevrolet 5,4-liter smallblock mee. Al na twee jaar maakt die V8 plaats voor een 435 pk 7-liter big block, waarvoor onder andere de motorkap de kenmerkende verhoging krijgt.