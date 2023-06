Lynx Eventer (1992) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Een Jaguar XJS is van zichzelf al aandacht waard in 'In het Wild', maar al helemaal als het om een zeldzame ombouw gaat. Kijk deze 'XJS shooting brake' eens!

Als opvolger van de Jaguar E-Type had de XJS nogal grote schoenen te vullen. Eigenlijk iets té grote schoenen zelfs. De XJS bleef toch altijd een beetje in de schaduw van zijn voorganger staan, al is het op zichzelf ook een auto die een behoorlijke schare liefhebbers heeft weten te verzamelen in de loop der jaren. En zeg eens eerlijk, wordt de XJS niet alsmaar mooier naarmate de jaren verstrijken? Hoewel het in zijn tijd nogal een moderne verschijning was ten opzichte van de E-Type, belichaamt de XJS nu toch zelf ook echt een tijdperk dat ver achter ons ligt. Misschien dat-ie daarom ook steeds meer de handen op elkaar kan krijgen.

De XJS, die overigens het grootste deel van zijn bestaan officieel XJ-S heette, liep behoorlijk lang mee. Dik 20 jaar hield-ie het vol, mede dankzij diverse opfrissers. Het basisrecept bleef al die tijd vrijwel gelijk en ook de officiële keuze bleef bij een coupé of (later) een cabriolet. Het Britse Lynx Engineering, dat zich al vanaf begin jaren 70 stortte op het bouwen van replica's van klassieke Jaguars, zag wel brood in een cabrioversie van de XJS. Die was er immers aanvankelijk nog niet. Het zette de zaag in de XJS en voorzag 'm van een stoffen klapdak. Dat bleek nogal een succes, maar Jaguar wist de inspanningen van Lynx uiteindelijk tegen te houden en Jaguar kwam in 1983 zelf met een targaversie van de XJS (de XJ-SC) en bracht uiteindelijk in 1988 de reguliere cabrioversie van de XJS uit. Hoewel Lynx dus niet door kon met zijn cabrioconversies, liet het zich niet uit het veld slaan. Het resultaat was een andere ombouw voor de XJS: men maakte van de coupéversie een shooting brake.

Ergens in de eerste helft van de jaren 80 zag de eerste tot Lynx Eventer gedoopte omgebouwde XJS het levenslicht. Lynx had er behoorlijk werk van gemaakt. Achter de B-stijl was bijna alles anders. Er kwamen enorme zijruiten in, het dak werd tot ver achteraan doorgetrokken en er kwam een speciale hatchbackklep achterop, met twee verchroomde scharnieren bovenop het dak. Het zag eruit alsof de XJS af-fabriek zo had moeten zijn. Weer een succesverhaal, zou je denken, maar de Lynx Eventer bleef een behoorlijk obscure creatie. Er zijn naar verluidt slechts 67 van gemaakt, waarvan maar 18 linksgestuurd. De auto die we hier voor ons hebben, gespot door AutoWeek-forumlid 406c, is dus bijzonder zeldzaam!

De inmiddels 31 jaar oude omgebouwde XJS V12 is nu zo'n tien jaar in Nederland. Degene die 'm in 2013 in ons land invoerde, heeft nog altijd de sleutels in handen en we snappen wel waarom. Hoewel het ietwat gevoelige auto's zijn, is rijden in een XJS een belevenis. Bovendien gaat het hier dus om een heel bijzonder exemplaar, dat ongetwijfeld al veel waard is en alleen nog maar meer waard wordt.