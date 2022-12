Deze auto’s hadden 4x4 toen dat nog bijzonder was

Nederlanders hebben het niet zo op gladheid en rijden onder winterse omstandigheden. En dan te bedenken dat auto’s tegenwoordig bomvol veiligheids- en assistentiesystemen zitten. Ook vierwielaandrijving is bij normale auto’s niet eens zo bijzonder meer. Dat was in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw wel anders. We zetten een aantal 4x4’s (maar uiteraard geen terreinauto’s) van toen op een rijtje. Het zijn ze niet allemaal maar zo krijg je een aardig idee wat er zoals met integrale aandrijving te koop was. En let op maar op: van heel veel 4x4's zie je foto's in de sneeuw, want vooral in de Alpenlanden waren zulke versies populair.

Opel Calibra 4x4 (1990)

Ook de Vectra was er met integrale aandrijving, maar we hebben gekozen voor zijn sportieve broer Calibra. In het begin was die leverbaar met een 2.0 8V- of 16V-blok, maar vanaf 1992 uitsluitend met een tweeliter met turbo, van dik 200 pk. Die Calibra Turbo 4x4 had het standaard, op de tweeliters zonder turbo moest je €4.000 tot €5.000 bijbetalen.

Honda Civic Shuttle 4WD (1985)

Een van de pioniers van het midi-SUV segment, en gewoon met 4WD leverbaar. Iets opgehoogd en uitsluitend met een bescheiden 1.5-je. Het 4WD-systeem activeerde je in de eerste bouwjaren met een knop op het dashboard, later monteerde Honda een automatische viscokoppeling.

Renault Espace Quadra (1988)

Alsof een Espace in de eighties nog niet exotisch genoeg was, had je met de Quadra helemaal het beste van alle werelden te pakken. De meerprijs van zo’n € 5.000 ten opzichte van de gewone Espace was fors. Zelfs van de 18 bestond een 4x4 en ook nog redelijk bekend is de 21 Turbo Quadra.

Ford Scorpio 4x4 (1986)

Vierwielaandrijving was bij de Ford Scorpio voor­behouden aan de dikste zescilinders, 2,8 of 2,9 liter, afhankelijk van het bouwjaar. Ook zat je aan het chique Ghia-uitrustingsniveau vast, al had je hem in het eerste jaar ook nog als minder luxe GL. Ook van de Sierra had je vierwielaangedreven varianten.

Fiat Tempra SW 4x4 (1993)

Voor de Alpenlanden een logische aanvulling op het gamma, in Nederland was de belangstelling voor de 4x4 gering. De 4WD-techniek deelde de Tempra met concern- en platformgenoten Lancia Delta Integrale en Alfa Romeo 155 Q4.

Peugeot 405 X4 (1989)

Niet alleen de rappe Mi 16 was verkrijgbaar met vierwielaandrijving, of de nog snellere T16, ook de nuchtere 1.9i GR en SR stonden als X4 in de prijslijst. Alleen als sedan, niet als Break. En alleen de 405’s van vóór de facelift in 1992, toen het 4WD-systeem verdween. Overigens waren er ook de 504 en de 505 Break van Dangel, het bedrijf dat de grote stationwagons ombouwden tot 4x4.

Daihatsu Charade TXF 4WD (1988)

‘De eerste en enige in zijn prijsklasse met perma­nente 4WD’, juichte de brochure. Dat had een reden, want het aantal verkochte Charades 1.3i TXF 4WD’s is op één hand te tellen. Het maakt deze kleine Japanner er alleen maar nóg exclusiever op.

BMW 325iX (1987)

Een BMW 325iX herkende je al van een afstandje. De vierwielaangedreven 3-serie stond ietsje hoger op de poten en had om dat nog een beetje verbloemen wielkastranden en skirts onder de dorpels.

Mercedes 260E/300E/300D 4Matic (1987)

Mercedes had natuurlijk al sinds 1979 de stoere Geländewagen, maar voor de 200-/300-serie bedacht het 4Matic. Die aanduiding staat nog steeds op Mercedessen met vierwielaandrijving. Je kon het op de W124, die in zijn nadagen E-klasse zou gaan heten krijgen op de zescilinders 260E, 300E en 300D.

Audi 80 Quattro (1983)

De Audi Quattro had natuurlijk als USP het Quattro-systeem, maar de veel normalere 80 mocht in 1983 ook profiteren van de integrale aandrijving. In de 80 was het aanvankelijk gekoppeld aan de vijfcilinder topversie later kon je het ook in combinatie met een viercilinder krijgen.

Zoals beschreven, dit is slechts een selectie van normale personenauto's uit de jaren 80 en vroege jaren 90 die je met 4x4 kon krijen. In Carbase kun je nog meer 4x4's vinden uit de periode (tot '92) die we beschrijven.