Met de Civic Shuttle 4WD had Honda een zeer vroege cross-over

De derde generatie van de Civic verscheen in 1983 als drieling: een hatchback, een coupé met de naam CRX en een ruimtewagen die naar de bijnaam Shuttle luisterde.

In geen enkele autoklasse in te delen

Op basis van laatstgenoemde bouwde Honda ook een 4WD, die zich logischerwijs in bergachtige en besneeuwde gebieden in een grote belangstelling mocht verheugen. In onze contreien werd het niets, wat Honda er natuurlijk niet van weerhield om het in 1988, bij de eerstvolgende Civic-lichting, andermaal te proberen. De nieuwe Shuttle 4WD laat zich hier in volle glorie zien, ook al doen de duffe studioplaatjes allerminst recht aan de brede inzetbaarheid van het model. De integraal aangedreven ruimte-Civic was destijds heel bijzonder, omdat hij in geen enkele andere autoklasse thuishoorde. Dit was de tijd dat 4WD-modellen als vanzelf het label terreinwagen kregen opgespeld, maar daarin herkende de Shuttle zich niet.

Terreinwagens en kostbare personenauto's met 4x4

Terreinwagens, van Daihatsu Feroza tot Range Rover Vogue, vormden hun eigen, afgebakende segment. En personenauto’s met 4x4-aandrijving waren – op de modellen van Subaru na – gewoonlijk nogal kostbaar, zoals de Quattro’s van Audi, de BMW 325iX en de Ford Sierra XR4x4.

De Civic Shuttle 4WD was in dit speelveld een echte cross-over. Je kon hem gezien zijn hoge koets nog het beste vergelijken met de vroegere Toyota Tercel 4WD. Die was op zijn beurt ge­reïncarneerd in de Corolla RV Wagon, die anno 1988 de enige soortgenoot was van de Civic Shuttle 4WD.

Natuurlijk een zestienklepper

Honda zou Honda niet zijn als het geen schitterend stuk mechaniek in de auto had gebouwd: niet alleen een hoogtoerige zestienklepper, maar ook permanente vierwielaandrijving die dankzij een centrale visco-koppeling het motorkoppel vrijelijk over de voor- en achteras kon verdelen. Bovendien was er een speciale terreinversnelling, bij wijze van lage gearing. Knap werk. Het geheel kostte wel een lieve stuiver, want met een kleine 39 mille was de Shuttle 4WD zomaar de helft duurder dan een driedeurs Civic 1.5i GL. Ook zat hij een gevoelig stukje boven bijvoorbeeld een Suzuki Vitara. Maar ja, was hij als cross-over nou niet precies die twee auto’s tegelijkertijd?