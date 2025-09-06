Dat nieuwe cabriolets uit de gratie zijn en oude het als klassieker juist wel goed doen schreven we recent al . Maar stel: je hebt niets met zo'n heel oude cabrio, maar je bent wel geïnteresseerd in de open auto's uit de jaren 80 en 90. Dan is het goed om te weten wat de prijzen daarvan doen.

Tot voor kort stonden ze nog voor een ramsjprijs bij vage handelaren, maar tegenwoordig zijn het steeds meer gekoesterde cabrio’s met waardestijgingspotentieel. Langzaam maar zeker komen modellen als de MG F en Fiat Barchetta en vogue en krijgen ze een tweede leven als klassiekers. We hebben de marktexperts van het Duitse Classic Data gevraagd naar de prijsontwikkelingen van cabrio’s die in de jaren 80 en 90 op de markt kwamen. Het algehele beeld: bijna alle cabriomodellen uit deze periode zijn in de afgelopen zes jaar in waarde gestegen. Desondanks ligt de gemiddelde prijs van zeven van de tien modellen die we in dit artikel aan je voorstellen nog onder de 10.000 euro. Neem bijvoorbeeld de MG F. De eerste exemplaren van deze roadster met middenmotor blazen dit najaar alweer dertig kaarsjes uit. Of kijk eens naar de Fiat Barchetta. Ooit een grillige diva met potentiële motorproblemen, maar dertig jaar na zijn debuut is het een toekomstige klassieker waarvan de prijzen geheid gaan stijgen. Of heb je toch liever een Porsche? Vroege exemplaren van de eerste Boxster-generatie kun je in goede staat voor minder dan 20.000 euro op de kop tikken. En zeg nu zelf, dat klinkt toch behoorlijk verleidelijk?

1. MG F

1995-1999, 1.796 cc, 145 pk

Toen MG nog geen Chinees automerk was, mochten de modellen van het merk nog lawaai maken en ruiken naar benzine. Zoals de middenmotor-roadster MG F, die vanaf 2002 TF heette en tot het faillissement van MG in 2005 in Groot-Brittannië werd gebouwd. Waarom de MG F het overwegen waard is? Omdat hij met zijn midscheeps geplaatste motor, wat nukkige versnellingsbak en verraderlijke bochtgedrag in het grensgebied eigenlijk met geen enkele concurrent te vergelijken is.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.300 €8.100 88 %

2. Opel Kadett GSi

1987-1993, 1.998 cc, 115 pk

De open E-Kadett, door Opel-designers is vormgegeven en gebouwd bij Bertone, is al lang een klassieker. En als de typeaanduiding van het bewuste exemplaar de magische drie letters omvat, moet je voor dit model inmiddels al behoorlijk voor in de buidel tasten. De GSi haalt een vermogen van 115 pk uit een tweeliter benzinemotor, gaat in tien seconden naar de 100 en is goed voor een topsnelheid van 195 km/h. Leuk weetje: de Kadett E Cabrio werd tot 1993 gebouwd, hoewel de Astra al in 1991 op de markt kwam.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.000 €8.300 63 %

3. Fiat Barchetta

1995-2000, 1.747 cc, 131 pk

Het ‘bootje’ van Fiat is maar 3,90 meter lang en was het Italiaanse antwoord op de Mazda MX-5. De technische basis werd geleverd door de compacte Punto. De exemplaren uit de beginjaren hebben wel een achilleshiel: mocht de motor als een dieselmotor klinken, dan is de faseregelaar op de nokkenas defect.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €4.400 €7.100 61%

4. Peugeot 306 Cabriolet

1994-1997, 1.998 cc, 121 pk

Jarenlang stond een tweedehands 306 Cabrio te boek als goedkope optie in het cabriosegment. Hij is nog steeds betaalbaar, maar de prijzen zijn wel aan het stijgen. Dat zal zeker ook te maken hebben met het feit dat het design van Pininfarina is. Hij werd ook in Italië gebouwd, trouwens.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €3.800 €5.500 55 %

5. BMW 320i Cabrio

1994-1999, 1.991 cc, 150 pk

Een zescilinder lijnmotor, achterwielaandrijving, een stoffen kap – zo geniet je optimaal van het plezier van open rijden. In september 1994 deed de M52-motor zijn intrede in de 320i van de E36-generatie, waarvan de prijzen behoorlijk aan het stijgen zijn.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €8.200 €12.100 48%

6. Porsche Boxster

1996-1999, 2.480 cc, 204 pk

Is het verstandig om een Porsche te kopen die minder dan €20.000 kost? Ja, dat is zeker een optie, mits het onderhoudsboekje geen gekke dingen laat zien. De instap-Porsche van het type 986 heeft koplampen in de vorm van spiegeleieren, net als de 911 uit die jaren. En net als bij dat model het geval is, kan het verhelpen van achterstallig onderhoud ook bij de Boxster flink in de papieren lopen.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €12.000 €17.800 48%

7. Fiat Ritmo Bertone

1981-1983, 1.465 cc, 85 pk

De compacte middenklasser Fiat Ritmo is vandaag de dag sowieso al een zeldzame verschijning op onze wegen. Maar wanneer heb je voor het laatst de cabrio gezien? Zoals indertijd in dit segment gebruikelijk was, heeft de ‘Bertone’ een stoffen dak en een rolbeugel. Maar dit model is veel zeldzamer dan zijn soortgenoten.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €6.800 €9.200 35 %

8. Renault 19 Cabrio

1992-1995, 1.794 cc, 88 pk

Wist je dat de Renault 19 Cabriolet werd ontwikkeld door het Duitse Karmann en werd gebouwd in het al even Duitse Rheine? Het design is van de hand van meesterontwerper Giugiaro. Dan vraag je je toch af waarom hij evengoed zo goedkoop is. Er bestond overigens in tegenstelling tot van de Opel Kadett GSi Cabrio van de 19 Cabrio ook een hete 16V-versie!

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €3.900 €5.000 28 %

9. Audi Cabriolet 2.3

1991-1995, 2.309 cc, 133 pk

Hij heet echt gewoon ‘Audi Cabriolet’ en werd pas in 2002 afgelost door de A4 Cabriolet. De technische basis werd gevormd door de Coupé van het type 80 en de 2,3-liter vijfcilinder is een feest om naar te luisteren.

prijs 2019 prijs 2025 prijsstijging €8.400 €10.700 27 %

10. Ford Escort XR3i Cabrio

1992-1995, 1.976 cc, 130 pk

Het is helemaal niet zo eenvoudig om een Escort XR3i Cabrio in het wild te vinden, want ze zijn vandaag de dag redelijk zeldzaam. De 4,04 meter korte Ford heeft net als de open Golf uit die jaren een rolbeugel die in het oog springt.