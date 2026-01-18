In de jaren 80 en 90 waren het onbetaalbare topmodellen, maar daarna daalden de prijzen flink, waardoor je voor een habbekrats zo’n slagschip kon kopen. Maar die tijd is voorbij, zoals blijkt uit deze marktanalyse.

De topmodellen van merken als BMW, Jaguar en Mercedes-Benz maken allemaal dezelfde ontwikkeling door. Eerst zijn ze voorbehouden aan directeuren en politici, vervolgens worden ze als jonge, gebruikte auto’s bereikbaar voor mensen die graag wat meer betalen om in een grote, luxe auto te rijden en daarna komen ze in een circuit van vage handelaren en eigenaren die het niet al te nauw nemen met het vaak erg prijzige onderhoud. Een paar jaar later komen ze in beeld bij de youngtimer-liefhebbers die zich wel weer bekommeren om deze auto’s. Voor een BMW 730i van het type E32 met zes-in-lijn betaal je volgens de experts van Classic Data inmiddels gemiddeld €15.400, een Mercedes 600 SEL kost je gemiddeld €22.600. Maar dan heb je wel mooi een V12 onder de motorkap liggen.

Maar dat wil niet zeggen dat deze topmodellen alsmaar goedkoper worden. Zo’n 730i kon je vijf jaar geleden nog voor €7.000 op de kop tikken, oftewel minder dan de helft van de huidige prijs. De 600 SEL werd in dezelfde periode €5.600 duurder. Ook bij hun toenmalige concurrenten is het van hetzelfde laken een pak. De prijzen stijgen, omdat deze auto’s mits in goede staat nog net zo goed rijden als toen ze nieuw waren.

1. BMW 730i (E32)

1987-1994, 2.985 cc, 188 pk

BMW-hoofdontwerpers Claus Luthe en Ercole Spada waren verantwoordelijk voor het design van de E32. De weergegeven prijzen gelden voor de zescilinder in lijn met 188 pk. Om verwarring te voorkomen, willen we daar aan toevoegen dat de 730i van 1987 tot 1994 verkrijgbaar was als zescilinder en van 1992 tot het einde van de productie in 1994 ook als 730i met V8 en een vermogen 218 pk (gemiddelde prijs €8.400 tot €18.400, voor respectievelijk exemplaren die in redelijke staat verkeren en echt nette 730i’s met achtcilinder).

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €7.000 1€5.400 120 %

2. BMW 745i (E23)

1983-1986, 3.430 cc, 252 pk

De eerste 7-serie, van de E23-modelreeks, verscheen in 1977. Het model had zijn pijlen gericht op de S-klasse van Mercedes. De E23 werd uitsluitend aangedreven door zescilindermotoren, ook al doet de typeaanduiding 745i wellicht anders vermoeden. Bij de gefacelifte versie die BMW van 1983 tot 1986 bouwde, ging het wel om een 3,4-liter met turbo.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €16.700 €28.500 71 %

3. Audi V8 4.2

1991-1994, 4.172 cc, 280 pk

Toen Ingolstadt met de grote jongens wilde meedoen, kwamen ze met deze Audi V8 op de proppen. De in 1988 geïntroduceerde grote Audi van het type D11 was aanvankelijk verkrijgbaar met een 3,6-liter V8 die 250 pk leverde en vanaf modeljaar 1992 ook met een 4,2-liter V8 met 280 pk. De ‘korte’ is 4,87 meter lang, de ‘lange’ 5,19 meter.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €14.900 €24.200 62 %

4. Jaguar XJ6 3.2 (X40)

1989-1994, 3.239 cc, 199 pk

Deze XJ-generatie was lange tijd niet zo in trek bij de liefhebbers, en dat terwijl de XJ40 jarenlang bijzonder schappelijk geprijsd was. Zijn design is in ieder geval wel tijdloos. Een XJ6 met ‘kleine’ 3.2 die de tand des tijds goed heeft doorstaan, wordt gestaag duurder.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €6.500 €10.100 55 %

5. Mercedes-Benz 280 SE (W126)

1979-1985, 2.746 cc, 185 pk

De S-klasse van de W126-generatie was meer dan twaalf jaar lang in productie, van 1979 tot 1991. Als 280 SE van voor de facelift (de ‘Mopf’-versies werden vanaf september 1985 gebouwd) heeft hij een 2,8-liter zes-in-lijn van het type M110.

prijs 2019 prijs 2026 Prijsstijging €10.000 €13.400 34 %

6. Mercedes-Benz 600 SEL (W140)

1991-1993, 5.987 cc, 408 pk

De captains of industry en toppolitici die hier indertijd in reden, konden genieten van de weldadige rust aan boord dankzij de zeer verfijnd lopende zesliter V12. De ‘korte’ S-klasse meet 5,11 meter, de lange variant biedt tien centimeter extra beenruimte achterin.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €17.000 €22.600 33 %

7. Alfa Romeo Alfa 6

1979-1983, 2.492 cc, 158 pk

Met een lengte van 4,76 meter is het topmodel van Alfa Romeo kleiner dan zijn Duitse concurrenten, maar Italianen hebben nu eenmaal een voorliefde voor ‘slim fit’. Aan boord ervaar je de luxe van eind jaren 70 en geniet je van het betoverende geluid van de Busso-V6.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €10.300 €12.500 21 %

8. Lancia Thema 8.32

1989-1991, 2.972 cc, 205 pk

Met een lengte van 4,59 meter ging de Lancia Thema vooral de strijd aan met bijvoorbeeld de E34-generatie van de BMW 5-serie. Het topmodel van de reeks had iets heel bijzonder te bieden, zoals de typeaanduiding al duidelijk maakt: ‘8.32’ verwijst naar de Ferrari-V8 met 32 kleppen.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €21.700 €25.300 17 %

9. Maserati Biturbo

1981-1986, 1.996 cc, 180 pk

Deze Maserati heeft slechts twee deuren en is 4,15 meter kort, waarmee hij in feite een maatje te klein is voor dit overzicht. Maar hij wordt wel aangedreven door een V6, die om in te spelen op de Italiaanse belastingwetgeving een cilinderinhoud had van minder dan twee liter.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €11.400 €13.200 16 %

10. Rolls-Royce Silver Spirit

1980-1989, 6.750 cc, 250 pk

Met zijn cilinderinhoud is deze Rolls-Royce de absolute koning in dit overzicht: de V8 doet bijzonder imposant aan met een inhoud van 6.750 cc, ook al levert hij slechts 250 pk. Maar hij is nooit gemaakt om mee te racen, dat heeft hij gemeen met de Bentley Mulsanne die op dit model was gebaseerd.

prijs 2019 prijs 2026 prijsstijging €20.500 €21.900 7 %

